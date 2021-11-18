الأخضر يختتم تحضيراته للقاء الباراجواي .. والأشعة تبعد الخيبري

اختتم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الاثنين استعداداتهم لمواجهة منتخب باراجواي مساء غدٍ بحصة تدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد.

بدأت الحصة بتمارين الإحماء تلاها تمرين التمرير قبل أن تُجرى مناورة تكتيكية من مجموعتين.

هذا وكشفت أشعة الرنين المغناطيسي للاعب خط الوسط عبدالله الخيبري عن وجود إصابة في العضلة الخلفية للفخذ وحاجته إلى برنامج علاجي.

فيما اكتفى المدافع عبدالله مادو بتمارين انفرادية لشعوره بالآلام في الركبة مجددًا خلال فترة اختبار جاهزيته.