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"تعليم الطائف" تتسلم أول دفعة من المقررات الدراسية للعام الجديد

ضمن خطة وآلية عمل مجدولة زمنيًا تتضمن الإجراءات والمهام

تسلمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أول دفعة من المقررات الدراسية للعام الدراسي الجديد 1441/ 1442هـ وتم تخزينها وحفظها في مستودعات الإدارة إلى حين اكتمال وصول باقي المقررات الدراسية؛ تمهيداً لترحيلها وتوزيعها على المدارس.

يأتي هذا انطلاقاً من حرص وزارة التعليم على الاستعداد المبكر والجيد لعام دراسي جديد وضمان وصول المقررات الدراسية إلى المدارس.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أن الإدارة تعمل على إعداد آلية وخطة عمل مجدولة زمنياً تتضمن الإجراءات والمهام والأدوار التنظيمية للقائمين بأعمال المقررات لضمان تسلسل الإجراءات وانسيابيتها بالشكل الذي يحقق الكفاءة العالية لترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم الخارجية والمدارس بالمكاتب الداخلية للبنين والبنات، وذلك بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي.

يأتي ذلك فيما قامت فرق النظافة والصيانة بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وبالتنسيق مع إدارة المستودعات بعملية تعقيم وتطهير لمستودعات الإدارة الرئيسية بالحوية، وذلك بتوجيه من المدير العام للتعليم ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، وبما يضمن بيئة آمنة وصحية بالمستودعات.

الإدارة العامة للتعليم محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الطائف" تتسلم أول دفعة من المقررات الدراسية للعام الجديد
سبق

تسلمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أول دفعة من المقررات الدراسية للعام الدراسي الجديد 1441/ 1442هـ وتم تخزينها وحفظها في مستودعات الإدارة إلى حين اكتمال وصول باقي المقررات الدراسية؛ تمهيداً لترحيلها وتوزيعها على المدارس.

يأتي هذا انطلاقاً من حرص وزارة التعليم على الاستعداد المبكر والجيد لعام دراسي جديد وضمان وصول المقررات الدراسية إلى المدارس.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أن الإدارة تعمل على إعداد آلية وخطة عمل مجدولة زمنياً تتضمن الإجراءات والمهام والأدوار التنظيمية للقائمين بأعمال المقررات لضمان تسلسل الإجراءات وانسيابيتها بالشكل الذي يحقق الكفاءة العالية لترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم الخارجية والمدارس بالمكاتب الداخلية للبنين والبنات، وذلك بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي.

يأتي ذلك فيما قامت فرق النظافة والصيانة بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وبالتنسيق مع إدارة المستودعات بعملية تعقيم وتطهير لمستودعات الإدارة الرئيسية بالحوية، وذلك بتوجيه من المدير العام للتعليم ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، وبما يضمن بيئة آمنة وصحية بالمستودعات.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
03:11 PM

"تعليم الطائف" تتسلم أول دفعة من المقررات الدراسية للعام الجديد

ضمن خطة وآلية عمل مجدولة زمنيًا تتضمن الإجراءات والمهام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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تسلمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أول دفعة من المقررات الدراسية للعام الدراسي الجديد 1441/ 1442هـ وتم تخزينها وحفظها في مستودعات الإدارة إلى حين اكتمال وصول باقي المقررات الدراسية؛ تمهيداً لترحيلها وتوزيعها على المدارس.

يأتي هذا انطلاقاً من حرص وزارة التعليم على الاستعداد المبكر والجيد لعام دراسي جديد وضمان وصول المقررات الدراسية إلى المدارس.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أن الإدارة تعمل على إعداد آلية وخطة عمل مجدولة زمنياً تتضمن الإجراءات والمهام والأدوار التنظيمية للقائمين بأعمال المقررات لضمان تسلسل الإجراءات وانسيابيتها بالشكل الذي يحقق الكفاءة العالية لترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم الخارجية والمدارس بالمكاتب الداخلية للبنين والبنات، وذلك بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي.

يأتي ذلك فيما قامت فرق النظافة والصيانة بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وبالتنسيق مع إدارة المستودعات بعملية تعقيم وتطهير لمستودعات الإدارة الرئيسية بالحوية، وذلك بتوجيه من المدير العام للتعليم ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، وبما يضمن بيئة آمنة وصحية بالمستودعات.

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