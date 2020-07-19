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"الصحة" تعلن تسجيل 2504 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 250920

"كورونا" يغزو 1.639 إندونيسيًّا جديدًا.. وينهي حياة 127

حصيلة المرضى تصل إلى 86.521

سجلت إندونيسيا 1.639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و127 وفاة، اليوم (الأحد).

وبيّن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في إندونيسيا ارتفع إلى 86.521 والوفيات إلى 4.143؛ وفقاً لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يغزو 1.639 إندونيسيًّا جديدًا.. وينهي حياة 127
سبق

سجلت إندونيسيا 1.639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و127 وفاة، اليوم (الأحد).

وبيّن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في إندونيسيا ارتفع إلى 86.521 والوفيات إلى 4.143؛ وفقاً لـ"رويترز".

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
04:47 PM

"كورونا" يغزو 1.639 إندونيسيًّا جديدًا.. وينهي حياة 127

حصيلة المرضى تصل إلى 86.521

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت إندونيسيا 1.639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و127 وفاة، اليوم (الأحد).

وبيّن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في إندونيسيا ارتفع إلى 86.521 والوفيات إلى 4.143؛ وفقاً لـ"رويترز".

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