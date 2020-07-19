"كورونا" يغزو 1.639 إندونيسيًّا جديدًا.. وينهي حياة 127

سجلت إندونيسيا 1.639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و127 وفاة، اليوم (الأحد).
وبيّن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في إندونيسيا ارتفع إلى 86.521 والوفيات إلى 4.143؛ وفقاً لـ"رويترز".
سجلت إندونيسيا 1.639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و127 وفاة، اليوم (الأحد).
وبيّن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في إندونيسيا ارتفع إلى 86.521 والوفيات إلى 4.143؛ وفقاً لـ"رويترز".فيروس كورونا الجديد
سجلت إندونيسيا 1.639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و127 وفاة، اليوم (الأحد).
وبيّن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في إندونيسيا ارتفع إلى 86.521 والوفيات إلى 4.143؛ وفقاً لـ"رويترز".
سجلت إندونيسيا 1.639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و127 وفاة، اليوم (الأحد).
وبيّن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في إندونيسيا ارتفع إلى 86.521 والوفيات إلى 4.143؛ وفقاً لـ"رويترز".