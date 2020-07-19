وبيّن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في إندونيسيا ارتفع إلى 86.521 والوفيات إلى 4.143؛ وفقاً لـ"رويترز".

سجلت إندونيسيا 1.639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و127 وفاة، اليوم (الأحد).

"كورونا" يغزو 1.639 إندونيسيًّا جديدًا.. وينهي حياة 127 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-19 سجلت إندونيسيا 1.639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و127 وفاة، اليوم (الأحد). وبيّن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في إندونيسيا ارتفع إلى 86.521 والوفيات إلى 4.143؛ وفقاً لـ"رويترز".

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 04:47 PM

"كورونا" يغزو 1.639 إندونيسيًّا جديدًا.. وينهي حياة 127 حصيلة المرضى تصل إلى 86.521





A A A





0 مشاركة

سجلت إندونيسيا 1.639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و127 وفاة، اليوم (الأحد).

وبيّن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في إندونيسيا ارتفع إلى 86.521 والوفيات إلى 4.143؛ وفقاً لـ"رويترز".