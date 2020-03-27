النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى ظلم يبادر لتوعية المسافرين من "كورونا" ويقدم خدمة "الفحص المبكر"

كثّف إجراءاته الاحترازية والوقائية والتوعوية

بادر مستشفى ظلم العام، بالتعاون مع "مرور ظلم"، للكشف الأوّلي على عابري طريق الحجاز القديم "ظلم-عفيف"، اليوم الجمعة.

جاء ذلك عبر فريق طبي فعّل نقطة فرز داخل نقطة التفتيش الواقعة على مدخل المدينة الشرقي، للكشف المبكر على المسافرين ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي النقطة جرى قياس درجات الحرارة للمسافرين والتحقق من عدم وجود الأعراض عليهم، وتقديم التوعية الصحية اللازمة لهم.

وكان مستشفى ظلم العام قد كثف من إجراءاته الاحترازية والوقائية والتوعوية، تضمّنت وضع نقاط فرز للموظفين داخل المستشفى، وتكثيف الإجراءات الاحترازية داخل قسم الطوارئ وأقسام التنويم، واتخاذ إجراءاتٍ تقلِّل من المراجعين والزوار بتقديم الخدمات لهم عن بعد، إضافة لتنفيذ حملات توعوية مكثفة، ومبادرة تعقيم أجهزة الصرف الآلي، والتوعية داخل المحلات التجارية.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة مستشفى ظلم العام

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مستشفى ظلم يبادر لتوعية المسافرين من "كورونا" ويقدم خدمة "الفحص المبكر"
سبق

بادر مستشفى ظلم العام، بالتعاون مع "مرور ظلم"، للكشف الأوّلي على عابري طريق الحجاز القديم "ظلم-عفيف"، اليوم الجمعة.

جاء ذلك عبر فريق طبي فعّل نقطة فرز داخل نقطة التفتيش الواقعة على مدخل المدينة الشرقي، للكشف المبكر على المسافرين ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي النقطة جرى قياس درجات الحرارة للمسافرين والتحقق من عدم وجود الأعراض عليهم، وتقديم التوعية الصحية اللازمة لهم.

وكان مستشفى ظلم العام قد كثف من إجراءاته الاحترازية والوقائية والتوعوية، تضمّنت وضع نقاط فرز للموظفين داخل المستشفى، وتكثيف الإجراءات الاحترازية داخل قسم الطوارئ وأقسام التنويم، واتخاذ إجراءاتٍ تقلِّل من المراجعين والزوار بتقديم الخدمات لهم عن بعد، إضافة لتنفيذ حملات توعوية مكثفة، ومبادرة تعقيم أجهزة الصرف الآلي، والتوعية داخل المحلات التجارية.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
08:26 PM

مستشفى ظلم يبادر لتوعية المسافرين من "كورونا" ويقدم خدمة "الفحص المبكر"

كثّف إجراءاته الاحترازية والوقائية والتوعوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
5,231

بادر مستشفى ظلم العام، بالتعاون مع "مرور ظلم"، للكشف الأوّلي على عابري طريق الحجاز القديم "ظلم-عفيف"، اليوم الجمعة.

جاء ذلك عبر فريق طبي فعّل نقطة فرز داخل نقطة التفتيش الواقعة على مدخل المدينة الشرقي، للكشف المبكر على المسافرين ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي النقطة جرى قياس درجات الحرارة للمسافرين والتحقق من عدم وجود الأعراض عليهم، وتقديم التوعية الصحية اللازمة لهم.

وكان مستشفى ظلم العام قد كثف من إجراءاته الاحترازية والوقائية والتوعوية، تضمّنت وضع نقاط فرز للموظفين داخل المستشفى، وتكثيف الإجراءات الاحترازية داخل قسم الطوارئ وأقسام التنويم، واتخاذ إجراءاتٍ تقلِّل من المراجعين والزوار بتقديم الخدمات لهم عن بعد، إضافة لتنفيذ حملات توعوية مكثفة، ومبادرة تعقيم أجهزة الصرف الآلي، والتوعية داخل المحلات التجارية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,497
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,281
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,741

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة