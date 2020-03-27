مستشفى ظلم يبادر لتوعية المسافرين من "كورونا" ويقدم خدمة "الفحص المبكر"

كثّف إجراءاته الاحترازية والوقائية والتوعوية

بادر مستشفى ظلم العام، بالتعاون مع "مرور ظلم"، للكشف الأوّلي على عابري طريق الحجاز القديم "ظلم-عفيف"، اليوم الجمعة.

جاء ذلك عبر فريق طبي فعّل نقطة فرز داخل نقطة التفتيش الواقعة على مدخل المدينة الشرقي، للكشف المبكر على المسافرين ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي النقطة جرى قياس درجات الحرارة للمسافرين والتحقق من عدم وجود الأعراض عليهم، وتقديم التوعية الصحية اللازمة لهم.

وكان مستشفى ظلم العام قد كثف من إجراءاته الاحترازية والوقائية والتوعوية، تضمّنت وضع نقاط فرز للموظفين داخل المستشفى، وتكثيف الإجراءات الاحترازية داخل قسم الطوارئ وأقسام التنويم، واتخاذ إجراءاتٍ تقلِّل من المراجعين والزوار بتقديم الخدمات لهم عن بعد، إضافة لتنفيذ حملات توعوية مكثفة، ومبادرة تعقيم أجهزة الصرف الآلي، والتوعية داخل المحلات التجارية.