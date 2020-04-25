مخالفات وغرامات على 23 محلاً تجارياً في جولات رقابية بالباحة

نفّذتها "الأمانة" للتأكّد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات

نفّذت أمانة منطقة الباحة، أمس، 389 جولة رقابية وتفتيشية، وذلك ضمن جولاتها الرقابية الميدانية المكثفة على المنشآت الغذائية والمحال التجارية، للتأكّد من تطبيقها الإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات والقرارات النظامية.

وأوضحت أمانة الباحة، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن تحرير مخالفات لـ 23 محلاً تجارياً، تضمنت فرض غرامات مالية، وإنذارات باتخاذ إجراءات أكثر في حق المخالفين متى استمروا في التقصير.