245 حالة جديدة.. "كورونا" يرفع عدد قتلاه في بريطانيا إلى 41.128

حصيلة الإصابات بلغت 290.143

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 245 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، حتى الساعة الخامسة من أمس، مقابل 286 وفاة رصدتها أمس، و55 وفاة الاثنين و77 وفاة الأحد.

وبينت الوزارة أن حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة ارتفعت إلى 41128 حالة وفاة، في ثاني أكبر حصيلة وفيات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".

وذكرت أنها سجلت 1003 إصابات جديدة بالفيروس، مقابل 1387 إصابة أمس، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة 290143.