فرار 1037 جنديًا أفغانيًا إلى طاجيكستان عقب مواجهات مع "طالبان"

الحركة تسيطر على 910 كم من الحدود المشتركة

فر 1037 جنديًا أفغانيًا إلى طاجيكستان للنجاة بحياتهم بعد مواجهات مسلحة حركة طالبان، بحسب ما أعلنت لجنة الأمن القومي في طاجيكستان اليوم (الاثنين).

وأوضحت اللجنة أن "طالبان" سيطرت بشكل تام على ستة أقاليم في ولاية بادخشان بشمال شرق أفغانستان" ما يمثل 910 كيلو مترات من الحدود المشتركة معها، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكثفت حركة طالبان التي تسيطر منذ نهاية يونيو (حزيران) على أكبر مركز حدودي مع طاجيكستان، من هجماتها منذ بدء الانسحاب الأمريكي مطلع مايو (آيار) الماضي.