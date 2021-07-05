النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1429 خلال الـ24 ساعة الماضية

فرار 1037 جنديًا أفغانيًا إلى طاجيكستان عقب مواجهات مع "طالبان"

الحركة تسيطر على 910 كم من الحدود المشتركة

فر 1037 جنديًا أفغانيًا إلى طاجيكستان للنجاة بحياتهم بعد مواجهات مسلحة حركة طالبان، بحسب ما أعلنت لجنة الأمن القومي في طاجيكستان اليوم (الاثنين).

وأوضحت اللجنة أن "طالبان" سيطرت بشكل تام على ستة أقاليم في ولاية بادخشان بشمال شرق أفغانستان" ما يمثل 910 كيلو مترات من الحدود المشتركة معها، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكثفت حركة طالبان التي تسيطر منذ نهاية يونيو (حزيران) على أكبر مركز حدودي مع طاجيكستان، من هجماتها منذ بدء الانسحاب الأمريكي مطلع مايو (آيار) الماضي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
فرار 1037 جنديًا أفغانيًا إلى طاجيكستان عقب مواجهات مع "طالبان"
سبق

فر 1037 جنديًا أفغانيًا إلى طاجيكستان للنجاة بحياتهم بعد مواجهات مسلحة حركة طالبان، بحسب ما أعلنت لجنة الأمن القومي في طاجيكستان اليوم (الاثنين).

وأوضحت اللجنة أن "طالبان" سيطرت بشكل تام على ستة أقاليم في ولاية بادخشان بشمال شرق أفغانستان" ما يمثل 910 كيلو مترات من الحدود المشتركة معها، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكثفت حركة طالبان التي تسيطر منذ نهاية يونيو (حزيران) على أكبر مركز حدودي مع طاجيكستان، من هجماتها منذ بدء الانسحاب الأمريكي مطلع مايو (آيار) الماضي.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
05:09 PM

فرار 1037 جنديًا أفغانيًا إلى طاجيكستان عقب مواجهات مع "طالبان"

الحركة تسيطر على 910 كم من الحدود المشتركة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
948

فر 1037 جنديًا أفغانيًا إلى طاجيكستان للنجاة بحياتهم بعد مواجهات مسلحة حركة طالبان، بحسب ما أعلنت لجنة الأمن القومي في طاجيكستان اليوم (الاثنين).

وأوضحت اللجنة أن "طالبان" سيطرت بشكل تام على ستة أقاليم في ولاية بادخشان بشمال شرق أفغانستان" ما يمثل 910 كيلو مترات من الحدود المشتركة معها، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكثفت حركة طالبان التي تسيطر منذ نهاية يونيو (حزيران) على أكبر مركز حدودي مع طاجيكستان، من هجماتها منذ بدء الانسحاب الأمريكي مطلع مايو (آيار) الماضي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,123
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,954
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,329
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,659

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة