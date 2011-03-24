النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. لحظة تدمير صواريخ ومسيرات الحوثي في مهدها

توالت الانفجارات داخل معسكر سلاح صنعاء

نشر تحالف "دعم الشرعية" في اليمن مقطع فيديو يظهر استهداف معسكر سلاح الصيانة في العاصمة اليمنية، صنعاء، حيث توالت الانفجارات داخل المعسكر الذي يستخدمه الحوثيون لتجميع الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات المسيرة بدون طيار، وفقًا للتحالف.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن التحالف أن "عملية الاستهداف تهدف لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك وحماية المدنيين من الهجمات العدائية"، وأن "عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

يذكر أن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية الموالية للحكومة الشرعية، العميد الركن عبده مجلي، قد أكد نجاح الاستراتيجية التي يستخدمها الجيش اليمني في جبهات القتال بمأرب في استنزاف وهزيمة ميليشيا الحوثي، وفقًا لتقرير منفصل نشرته الوكالة السعودية.

https://www.youtube.com/watch?v=iQyBOnIRa1g

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بالفيديو.. لحظة تدمير صواريخ ومسيرات الحوثي في مهدها
سبق

نشر تحالف "دعم الشرعية" في اليمن مقطع فيديو يظهر استهداف معسكر سلاح الصيانة في العاصمة اليمنية، صنعاء، حيث توالت الانفجارات داخل المعسكر الذي يستخدمه الحوثيون لتجميع الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات المسيرة بدون طيار، وفقًا للتحالف.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن التحالف أن "عملية الاستهداف تهدف لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك وحماية المدنيين من الهجمات العدائية"، وأن "عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

يذكر أن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية الموالية للحكومة الشرعية، العميد الركن عبده مجلي، قد أكد نجاح الاستراتيجية التي يستخدمها الجيش اليمني في جبهات القتال بمأرب في استنزاف وهزيمة ميليشيا الحوثي، وفقًا لتقرير منفصل نشرته الوكالة السعودية.

https://www.youtube.com/watch?v=iQyBOnIRa1g

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
05:57 PM

بالفيديو.. لحظة تدمير صواريخ ومسيرات الحوثي في مهدها

توالت الانفجارات داخل معسكر سلاح صنعاء

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
16,468

نشر تحالف "دعم الشرعية" في اليمن مقطع فيديو يظهر استهداف معسكر سلاح الصيانة في العاصمة اليمنية، صنعاء، حيث توالت الانفجارات داخل المعسكر الذي يستخدمه الحوثيون لتجميع الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات المسيرة بدون طيار، وفقًا للتحالف.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن التحالف أن "عملية الاستهداف تهدف لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك وحماية المدنيين من الهجمات العدائية"، وأن "عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

يذكر أن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية الموالية للحكومة الشرعية، العميد الركن عبده مجلي، قد أكد نجاح الاستراتيجية التي يستخدمها الجيش اليمني في جبهات القتال بمأرب في استنزاف وهزيمة ميليشيا الحوثي، وفقًا لتقرير منفصل نشرته الوكالة السعودية.

https://www.youtube.com/watch?v=iQyBOnIRa1g

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,521
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,468
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,736

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة