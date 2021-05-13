أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنه بناءً على طلب المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية؛ فإنها ستعقد اجتماعاً طارئاً افتراضياً، الأحد المقبل للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية مفتوح العضوية؛ لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصًا في القدس الشريف، وما تقوم به "إسرائيل" من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.

"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين عبدالله الراجحي سبق 2021-05-13 أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنه بناءً على طلب المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية؛ فإنها ستعقد اجتماعاً طارئاً افتراضياً، الأحد المقبل للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية مفتوح العضوية؛ لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصًا في القدس الشريف، وما تقوم به "إسرائيل" من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442 05:47 PM

"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين الأحد المقبل.. بناءً على طلب السعودية رئيسة القمة الإسلامية





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أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنه بناءً على طلب المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية؛ فإنها ستعقد اجتماعاً طارئاً افتراضياً، الأحد المقبل للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية مفتوح العضوية؛ لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصًا في القدس الشريف، وما تقوم به "إسرائيل" من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.