تعليم الرياض: 1029 مدرسة بادرت بتخفيض الرسوم الدراسية

قالت: استشعاراً منها بالمسؤولية الوطنية وتقديراً لظروف الجائحة

أشاد مدير عام #تعليم_الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، بمبادرة ملاك المدارس الأهلية والعالمية بمختلف أفرعها وأقسامها ومراحلها الدراسية حول تخفيض الرسوم الدراسية.

وكشفت إدارة تعليم الرياض، اليوم، أن 1029 مدرسة، بادرت بتخفيض الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات؛ استشعاراً منها بالمسؤولية الوطنية، وتقديراً لظروف الجائحة.