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"التحالف" يحبط محاولة حوثية استهدفت إحدى السفن التجارية بالبحر الأحمر

المالكي: القوات البحرية رصدت القارب المسير أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره

صرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف "تحالف دعم إعادة الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وفي صباح هذا اليوم، تمكنت القوات البحرية للتحالف من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish .

وأضاف المالكي أن قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره.

وشدد المالكي على أن تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملاً إرهابياً خطيراً، مؤكداً أن قوات التحالف ماضية في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للميليشيا الحوثية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف" يحبط محاولة حوثية استهدفت إحدى السفن التجارية بالبحر الأحمر
سبق

صرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف "تحالف دعم إعادة الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وفي صباح هذا اليوم، تمكنت القوات البحرية للتحالف من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish .

وأضاف المالكي أن قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره.

وشدد المالكي على أن تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملاً إرهابياً خطيراً، مؤكداً أن قوات التحالف ماضية في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للميليشيا الحوثية.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
05:11 PM
اخر تعديل
08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
05:29 PM

"التحالف" يحبط محاولة حوثية استهدفت إحدى السفن التجارية بالبحر الأحمر

المالكي: القوات البحرية رصدت القارب المسير أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف "تحالف دعم إعادة الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وفي صباح هذا اليوم، تمكنت القوات البحرية للتحالف من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish .

وأضاف المالكي أن قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره.

وشدد المالكي على أن تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملاً إرهابياً خطيراً، مؤكداً أن قوات التحالف ماضية في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للميليشيا الحوثية.

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