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بحضور "الجبير".. بدء مراسم التوقيع على الاتفاق الانتقالي في السودان

السعودية تعوّل أن يسهم الاتفاق في كتابة مرحلة جديدة من الاستقرار

بدأت في الخرطوم، قبل قليل، مراسم التوقيع على الاتفاق الانتقالي في السودان.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد استقبل في وقت سابق اليوم وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، كما وصلت وفود عربية ودولية رفيعة المستوى؛ لحضور مراسم التوقيع التاريخي على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان.

يُذكر أن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قد أعلن اليوم مشاركة المملكة العربية السعودية في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم، المقرر عقده اليوم، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة لهذا الاتفاق.

وأضاف المصدر أن وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير سيرأس وفد المملكة المشارك في حضور مراسم توقيع اتفاق الخرطوم، ويرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسين جعفر.

وأكد المصدر أن المملكة العربية السعودية تعوّل أن يسهم اتفاق الخرطوم بين الأطراف السودانية في كتابة مرحلة جديدة من الاستقرار، يستطيع من خلالها الأشقاء في السودان التعافي من أزمتهم الحالية والانتقال إلى إدارة شؤون بلادهم على نحو يلبي آمال الأشقاء وتطلعاتهم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بحضور "الجبير".. بدء مراسم التوقيع على الاتفاق الانتقالي في السودان
سبق

بدأت في الخرطوم، قبل قليل، مراسم التوقيع على الاتفاق الانتقالي في السودان.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد استقبل في وقت سابق اليوم وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، كما وصلت وفود عربية ودولية رفيعة المستوى؛ لحضور مراسم التوقيع التاريخي على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان.

يُذكر أن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قد أعلن اليوم مشاركة المملكة العربية السعودية في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم، المقرر عقده اليوم، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة لهذا الاتفاق.

وأضاف المصدر أن وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير سيرأس وفد المملكة المشارك في حضور مراسم توقيع اتفاق الخرطوم، ويرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسين جعفر.

وأكد المصدر أن المملكة العربية السعودية تعوّل أن يسهم اتفاق الخرطوم بين الأطراف السودانية في كتابة مرحلة جديدة من الاستقرار، يستطيع من خلالها الأشقاء في السودان التعافي من أزمتهم الحالية والانتقال إلى إدارة شؤون بلادهم على نحو يلبي آمال الأشقاء وتطلعاتهم.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
02:49 PM

بحضور "الجبير".. بدء مراسم التوقيع على الاتفاق الانتقالي في السودان

السعودية تعوّل أن يسهم الاتفاق في كتابة مرحلة جديدة من الاستقرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت في الخرطوم، قبل قليل، مراسم التوقيع على الاتفاق الانتقالي في السودان.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد استقبل في وقت سابق اليوم وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، كما وصلت وفود عربية ودولية رفيعة المستوى؛ لحضور مراسم التوقيع التاريخي على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان.

يُذكر أن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قد أعلن اليوم مشاركة المملكة العربية السعودية في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم، المقرر عقده اليوم، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة لهذا الاتفاق.

وأضاف المصدر أن وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير سيرأس وفد المملكة المشارك في حضور مراسم توقيع اتفاق الخرطوم، ويرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسين جعفر.

وأكد المصدر أن المملكة العربية السعودية تعوّل أن يسهم اتفاق الخرطوم بين الأطراف السودانية في كتابة مرحلة جديدة من الاستقرار، يستطيع من خلالها الأشقاء في السودان التعافي من أزمتهم الحالية والانتقال إلى إدارة شؤون بلادهم على نحو يلبي آمال الأشقاء وتطلعاتهم.

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