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رئيس موسوعة "أدب": للمملكة دور محوري في قيادة الحراك الثقافي

قال: شراكتنا مع "إثراء" أثمرت ترجمة لـ ١٤ عنواناً

تشارك الموسوعة العالمية للأدب العربي "أدب" عبر جناحها دار أدب للنشر والتوزيع في معرض الرياض الدولي للكتاب بمشروعها الثقافي الذي تنفذه مع آرامكو ممثلة بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" ومشروع الترجمة "مد" لترجمة الثقافات المختلفة إلى العربية ونشرها في جميع العالم العربي، كأحد المشاريع التي تبنتها الموسوعة بالشراكة مع آرامكو بهدف تشجيع حركة النشر والترجمة، أحد مرتكزات المعرض لما له من انعاكسات أدبية عربية.

وقال رئيس الموسوعة وعضو الشورى السابق الدكتور عبدالله السفياني: "نجحنا في هذه الشراكة وعبر هذا المشروع في فترة قصيرة من ترجمة ١٤ عنواناً نشارك به في المعرض كأحد أكبر المعارض المشاركة في المعرض وقدّمنا كذلك خصومات تصل لـ٥٠ ٪ للتشجيع على مبدأ القراءة والاطلاع وتنمية العقل والتعريف بالتاريخ الأدبي العربي الزاخر بالحكمة والشعر وقدّم عبر التاريخ نماذج وشخصيات لها مكانتها العالمية".

وأضاف: "يعتبر معرض الكتاب الدولي من أهم الفعاليات الثقافية في العالم العربي حتى ترتقي دُور النشر بهذا الاحتفال الثقافي الكبير بالكتاب والقراءة والقراء، فهم ينتظرونه على أحر من الجمر".

واختتم قائلاً: "كانت جائحة كورونا حدثاً رهيباً منع المثقفين بالتواصل مع الثقافة العربية السعودية في الفترة السابقة لكنه عاد بوجهٍ جديد وإشراقةٍ جديدة وفصلٍ جديد لتتولاه هذه المرة هيئة الأدب والنشر وهي تجربة أولى وبإذن الله ستكون هناك تجارب قادمة أجمل وأكمل لما تمثله السعودية من دور ريادي ومحوري في قيادة الحراك الثقافي في العالم العربي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس موسوعة "أدب": للمملكة دور محوري في قيادة الحراك الثقافي
سبق

تشارك الموسوعة العالمية للأدب العربي "أدب" عبر جناحها دار أدب للنشر والتوزيع في معرض الرياض الدولي للكتاب بمشروعها الثقافي الذي تنفذه مع آرامكو ممثلة بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" ومشروع الترجمة "مد" لترجمة الثقافات المختلفة إلى العربية ونشرها في جميع العالم العربي، كأحد المشاريع التي تبنتها الموسوعة بالشراكة مع آرامكو بهدف تشجيع حركة النشر والترجمة، أحد مرتكزات المعرض لما له من انعاكسات أدبية عربية.

وقال رئيس الموسوعة وعضو الشورى السابق الدكتور عبدالله السفياني: "نجحنا في هذه الشراكة وعبر هذا المشروع في فترة قصيرة من ترجمة ١٤ عنواناً نشارك به في المعرض كأحد أكبر المعارض المشاركة في المعرض وقدّمنا كذلك خصومات تصل لـ٥٠ ٪ للتشجيع على مبدأ القراءة والاطلاع وتنمية العقل والتعريف بالتاريخ الأدبي العربي الزاخر بالحكمة والشعر وقدّم عبر التاريخ نماذج وشخصيات لها مكانتها العالمية".

وأضاف: "يعتبر معرض الكتاب الدولي من أهم الفعاليات الثقافية في العالم العربي حتى ترتقي دُور النشر بهذا الاحتفال الثقافي الكبير بالكتاب والقراءة والقراء، فهم ينتظرونه على أحر من الجمر".

واختتم قائلاً: "كانت جائحة كورونا حدثاً رهيباً منع المثقفين بالتواصل مع الثقافة العربية السعودية في الفترة السابقة لكنه عاد بوجهٍ جديد وإشراقةٍ جديدة وفصلٍ جديد لتتولاه هذه المرة هيئة الأدب والنشر وهي تجربة أولى وبإذن الله ستكون هناك تجارب قادمة أجمل وأكمل لما تمثله السعودية من دور ريادي ومحوري في قيادة الحراك الثقافي في العالم العربي".

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
06:53 PM

رئيس موسوعة "أدب": للمملكة دور محوري في قيادة الحراك الثقافي

قال: شراكتنا مع "إثراء" أثمرت ترجمة لـ ١٤ عنواناً

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بدر العتيبي - الرياض
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تشارك الموسوعة العالمية للأدب العربي "أدب" عبر جناحها دار أدب للنشر والتوزيع في معرض الرياض الدولي للكتاب بمشروعها الثقافي الذي تنفذه مع آرامكو ممثلة بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" ومشروع الترجمة "مد" لترجمة الثقافات المختلفة إلى العربية ونشرها في جميع العالم العربي، كأحد المشاريع التي تبنتها الموسوعة بالشراكة مع آرامكو بهدف تشجيع حركة النشر والترجمة، أحد مرتكزات المعرض لما له من انعاكسات أدبية عربية.

وقال رئيس الموسوعة وعضو الشورى السابق الدكتور عبدالله السفياني: "نجحنا في هذه الشراكة وعبر هذا المشروع في فترة قصيرة من ترجمة ١٤ عنواناً نشارك به في المعرض كأحد أكبر المعارض المشاركة في المعرض وقدّمنا كذلك خصومات تصل لـ٥٠ ٪ للتشجيع على مبدأ القراءة والاطلاع وتنمية العقل والتعريف بالتاريخ الأدبي العربي الزاخر بالحكمة والشعر وقدّم عبر التاريخ نماذج وشخصيات لها مكانتها العالمية".

وأضاف: "يعتبر معرض الكتاب الدولي من أهم الفعاليات الثقافية في العالم العربي حتى ترتقي دُور النشر بهذا الاحتفال الثقافي الكبير بالكتاب والقراءة والقراء، فهم ينتظرونه على أحر من الجمر".

واختتم قائلاً: "كانت جائحة كورونا حدثاً رهيباً منع المثقفين بالتواصل مع الثقافة العربية السعودية في الفترة السابقة لكنه عاد بوجهٍ جديد وإشراقةٍ جديدة وفصلٍ جديد لتتولاه هذه المرة هيئة الأدب والنشر وهي تجربة أولى وبإذن الله ستكون هناك تجارب قادمة أجمل وأكمل لما تمثله السعودية من دور ريادي ومحوري في قيادة الحراك الثقافي في العالم العربي".

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