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البيت الأبيض: ترامب يوافق على إعلان حالة الطوارئ في واشنطن

إثر تلقي "التحقيقات الفيدرالي" معلوماتٍ حول التخطيط لاحتجاجات مسلحة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت نقلًا عن مسؤول، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي تَلَقّى معلومات حول التخطيط لاحتجاجات مسلحة أمام مبانٍ حكومية في كل الولايات الأمريكية الـ50، مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

من جهة أخرى ووفق "روسيا اليوم"، قالت قناة ABC: إن مذكرةً لمكتب التحقيقات -اطلعت عليها القناة- تشير إلى أن "احتجاجاتٍ مسلحةً مخططٌ لها أمام مباني الكابيتول في كل الولايات الـ50، ابتداء من 16 يناير وحتى 20 يناير على الأقل"، وكذلك أمام الكابيتول في واشنطن حيث مقر الكونجرس من 17 يناير وحتى 20 يناير.

ويشار إلى أن المذكرة تُحَذِّر من وجود مجموعة مسلحة تُخطط للتوجه إلى واشنطن يوم 16 يناير، في حال حاول الكونجرس عزل الرئيس دونالد ترامب بموجب التعديل الـ25 في الدستور الأمريكي، وأن المجموعة تَوَعّدت بـ"انتفاضة ضخمة" في حال حدث ذلك.

الرئيسية/ أخبار العالم

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البيت الأبيض: ترامب يوافق على إعلان حالة الطوارئ في واشنطن
سبق

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت نقلًا عن مسؤول، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي تَلَقّى معلومات حول التخطيط لاحتجاجات مسلحة أمام مبانٍ حكومية في كل الولايات الأمريكية الـ50، مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

من جهة أخرى ووفق "روسيا اليوم"، قالت قناة ABC: إن مذكرةً لمكتب التحقيقات -اطلعت عليها القناة- تشير إلى أن "احتجاجاتٍ مسلحةً مخططٌ لها أمام مباني الكابيتول في كل الولايات الـ50، ابتداء من 16 يناير وحتى 20 يناير على الأقل"، وكذلك أمام الكابيتول في واشنطن حيث مقر الكونجرس من 17 يناير وحتى 20 يناير.

ويشار إلى أن المذكرة تُحَذِّر من وجود مجموعة مسلحة تُخطط للتوجه إلى واشنطن يوم 16 يناير، في حال حاول الكونجرس عزل الرئيس دونالد ترامب بموجب التعديل الـ25 في الدستور الأمريكي، وأن المجموعة تَوَعّدت بـ"انتفاضة ضخمة" في حال حدث ذلك.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
08:32 AM

البيت الأبيض: ترامب يوافق على إعلان حالة الطوارئ في واشنطن

إثر تلقي "التحقيقات الفيدرالي" معلوماتٍ حول التخطيط لاحتجاجات مسلحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت نقلًا عن مسؤول، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي تَلَقّى معلومات حول التخطيط لاحتجاجات مسلحة أمام مبانٍ حكومية في كل الولايات الأمريكية الـ50، مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

من جهة أخرى ووفق "روسيا اليوم"، قالت قناة ABC: إن مذكرةً لمكتب التحقيقات -اطلعت عليها القناة- تشير إلى أن "احتجاجاتٍ مسلحةً مخططٌ لها أمام مباني الكابيتول في كل الولايات الـ50، ابتداء من 16 يناير وحتى 20 يناير على الأقل"، وكذلك أمام الكابيتول في واشنطن حيث مقر الكونجرس من 17 يناير وحتى 20 يناير.

ويشار إلى أن المذكرة تُحَذِّر من وجود مجموعة مسلحة تُخطط للتوجه إلى واشنطن يوم 16 يناير، في حال حاول الكونجرس عزل الرئيس دونالد ترامب بموجب التعديل الـ25 في الدستور الأمريكي، وأن المجموعة تَوَعّدت بـ"انتفاضة ضخمة" في حال حدث ذلك.

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