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تدخل طبي ناجح مع حالة طفلة ابتلعت قطعة معدنية

عانت صعوبة في البلع وحدوث إجهاد تنفسي

تعامل قسم طوارئ الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بنجران بنجاح مع حالة طفلة تعاني صعوبة في البلع؛ نتيجة بلع قطعة نقدية معدنية، وحدوث ازرقاق وإجهاد تنفسي، حيث تم إجراء الفحوص اللازمة، والتي أظهرت بالأشعة وجود جسم غريب، كما تم توقيع الكشف الطبي على الطفلة، وتبيّن وجود قطعة معدنية.

وقد تم إجراء منظار الشعب الهوائية واستخراج الجسم الغريب (قطعة معدنية) بنجاح بفضل الله وتوفيقه، تحت إشراف فريق طبي تمريضي مؤهل بالعمليات، مما أسهم في تحسن واستقرار حالة الطفلة وخروجها من المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.

تدخل طبي مستشفى الولادة والأطفال نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدخل طبي ناجح مع حالة طفلة ابتلعت قطعة معدنية
سبق

تعامل قسم طوارئ الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بنجران بنجاح مع حالة طفلة تعاني صعوبة في البلع؛ نتيجة بلع قطعة نقدية معدنية، وحدوث ازرقاق وإجهاد تنفسي، حيث تم إجراء الفحوص اللازمة، والتي أظهرت بالأشعة وجود جسم غريب، كما تم توقيع الكشف الطبي على الطفلة، وتبيّن وجود قطعة معدنية.

وقد تم إجراء منظار الشعب الهوائية واستخراج الجسم الغريب (قطعة معدنية) بنجاح بفضل الله وتوفيقه، تحت إشراف فريق طبي تمريضي مؤهل بالعمليات، مما أسهم في تحسن واستقرار حالة الطفلة وخروجها من المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
11:47 AM

تدخل طبي ناجح مع حالة طفلة ابتلعت قطعة معدنية

عانت صعوبة في البلع وحدوث إجهاد تنفسي

A A A
عبدالله البرقاوي - نجران
5
5,046

تعامل قسم طوارئ الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بنجران بنجاح مع حالة طفلة تعاني صعوبة في البلع؛ نتيجة بلع قطعة نقدية معدنية، وحدوث ازرقاق وإجهاد تنفسي، حيث تم إجراء الفحوص اللازمة، والتي أظهرت بالأشعة وجود جسم غريب، كما تم توقيع الكشف الطبي على الطفلة، وتبيّن وجود قطعة معدنية.

وقد تم إجراء منظار الشعب الهوائية واستخراج الجسم الغريب (قطعة معدنية) بنجاح بفضل الله وتوفيقه، تحت إشراف فريق طبي تمريضي مؤهل بالعمليات، مما أسهم في تحسن واستقرار حالة الطفلة وخروجها من المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.

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