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عطيف لعبدالغني: أعتذر.. وهذا ما علمني نادي الهلال

قدم عبدالله عطيف لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم اعتذاره إلى حسين عبدالغني لاعب خط دفاع فريق الأهلي بعد اللقطة التي حدثت بينهما في مواجهة الأمس بين الأهلي والهلال في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وكتب عطيف عبر حسابه في انستجرام: "في المباريات تحدث أشياء كثيرة وتنتهي مع صافرة الحكم، أخطأت بحق الكابتن المتألق منذ سنوات حسين عبدالغني حتى وإن أخطأ بحقي، وهذا شيء يحدث في المباراة، وأيضاً الجماهير الأهلاوية إن أساءت فهمي أتمنى قبول اعتذاري لأن هذا ما علمني نادي الهلال و جماهيره العظيمة في احترام جميع الخصوم و اللاعبين".
يذكر أن عطيف وعبدالغني تشاركا في كرة قبل أن يشتبكا ويشير الأول إلى الثاني بيده برقم أربعة وهو نتيجة المباراة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عطيف لعبدالغني: أعتذر.. وهذا ما علمني نادي الهلال
سبق

قدم عبدالله عطيف لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم اعتذاره إلى حسين عبدالغني لاعب خط دفاع فريق الأهلي بعد اللقطة التي حدثت بينهما في مواجهة الأمس بين الأهلي والهلال في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وكتب عطيف عبر حسابه في انستجرام: "في المباريات تحدث أشياء كثيرة وتنتهي مع صافرة الحكم، أخطأت بحق الكابتن المتألق منذ سنوات حسين عبدالغني حتى وإن أخطأ بحقي، وهذا شيء يحدث في المباراة، وأيضاً الجماهير الأهلاوية إن أساءت فهمي أتمنى قبول اعتذاري لأن هذا ما علمني نادي الهلال و جماهيره العظيمة في احترام جميع الخصوم و اللاعبين".
يذكر أن عطيف وعبدالغني تشاركا في كرة قبل أن يشتبكا ويشير الأول إلى الثاني بيده برقم أربعة وهو نتيجة المباراة.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
08:10 PM

عطيف لعبدالغني: أعتذر.. وهذا ما علمني نادي الهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم عبدالله عطيف لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم اعتذاره إلى حسين عبدالغني لاعب خط دفاع فريق الأهلي بعد اللقطة التي حدثت بينهما في مواجهة الأمس بين الأهلي والهلال في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وكتب عطيف عبر حسابه في انستجرام: "في المباريات تحدث أشياء كثيرة وتنتهي مع صافرة الحكم، أخطأت بحق الكابتن المتألق منذ سنوات حسين عبدالغني حتى وإن أخطأ بحقي، وهذا شيء يحدث في المباراة، وأيضاً الجماهير الأهلاوية إن أساءت فهمي أتمنى قبول اعتذاري لأن هذا ما علمني نادي الهلال و جماهيره العظيمة في احترام جميع الخصوم و اللاعبين".
يذكر أن عطيف وعبدالغني تشاركا في كرة قبل أن يشتبكا ويشير الأول إلى الثاني بيده برقم أربعة وهو نتيجة المباراة.

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