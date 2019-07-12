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"سويفت" يقدم عروضًا مميزةً لعملائه بتوصيل الطلب مجانًا لمطاعم مختارة ومن خلال كوبون 50 ريالًا من مطاعم مختارة

العرض يشمل أكثر من 100 مطعم وعلامة تجارية ويستمر حتى نهاية شهر يوليو الحالي

أعلن تطبيق سويفت عبر حسابه الرسمي على تويتر عن تقديمه لعدةِ عروضٍ مميزةٍ لعملائِهِ، وذلك من خلال تقديم كوبون 50 ريالًا للطلب من مطاعم مختارة، بالإضافة إلى تقديم توصيلٍ مجانيٍّ من مطاعم مختارة ويعمل التطبيق على الإعلان عن تفاصيل المطاعم المشمولة بالعروض عبر حساب سويفت الرسمي على تويتر.

وتشمل عروض سويفت أكثر من 100 مطعم على مستوى المملكة ويضم كبرى العلامات التجارية مثل: مايسترو بيتزا، ماكدونالدز، هرفي، بيت الشواية ويستمر العرض حتى نهاية شهر يوليو الحالي.

ويعدُّ التطبيق الأسرع نموًّا علىٰ مستوى تطبيقات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد انطلاقه في سوق الخدمات اللوجستية بمدة لم تتجاوز ثلاثة أشهر حيث سجّل مليونين ونصف مليون طلب.

ويقدم تطبيق سويفت خدماته اللوجستية في ثلاث دول السعودية، مصر، البحرين وتعمل إدارته التنفيذية على خُطّطٍ استراتيجيةٍ تُساهم في نموِّ قطاع التجزئة بالشراكة مع مختلف الأنشطة التي تُلبي احتياجات عملائه.

الجدير بالذكر أن تطبيقات التوصيل ساهمت في تخفيف التكاليف على المستثمرين لا سيما في قطاع التجزئة، حيث واكبت التوسُّع من خلال تقديم خدماتها اللوجستية دون أن يتحمل المستمر تكاليف افتتاح فروع جديدة لنشاطه التجاري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سويفت" يقدم عروضًا مميزةً لعملائه بتوصيل الطلب مجانًا لمطاعم مختارة ومن خلال كوبون 50 ريالًا من مطاعم مختارة
سبق

أعلن تطبيق سويفت عبر حسابه الرسمي على تويتر عن تقديمه لعدةِ عروضٍ مميزةٍ لعملائِهِ، وذلك من خلال تقديم كوبون 50 ريالًا للطلب من مطاعم مختارة، بالإضافة إلى تقديم توصيلٍ مجانيٍّ من مطاعم مختارة ويعمل التطبيق على الإعلان عن تفاصيل المطاعم المشمولة بالعروض عبر حساب سويفت الرسمي على تويتر.

وتشمل عروض سويفت أكثر من 100 مطعم على مستوى المملكة ويضم كبرى العلامات التجارية مثل: مايسترو بيتزا، ماكدونالدز، هرفي، بيت الشواية ويستمر العرض حتى نهاية شهر يوليو الحالي.

ويعدُّ التطبيق الأسرع نموًّا علىٰ مستوى تطبيقات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد انطلاقه في سوق الخدمات اللوجستية بمدة لم تتجاوز ثلاثة أشهر حيث سجّل مليونين ونصف مليون طلب.

ويقدم تطبيق سويفت خدماته اللوجستية في ثلاث دول السعودية، مصر، البحرين وتعمل إدارته التنفيذية على خُطّطٍ استراتيجيةٍ تُساهم في نموِّ قطاع التجزئة بالشراكة مع مختلف الأنشطة التي تُلبي احتياجات عملائه.

الجدير بالذكر أن تطبيقات التوصيل ساهمت في تخفيف التكاليف على المستثمرين لا سيما في قطاع التجزئة، حيث واكبت التوسُّع من خلال تقديم خدماتها اللوجستية دون أن يتحمل المستمر تكاليف افتتاح فروع جديدة لنشاطه التجاري.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
04:44 PM

"سويفت" يقدم عروضًا مميزةً لعملائه بتوصيل الطلب مجانًا لمطاعم مختارة ومن خلال كوبون 50 ريالًا من مطاعم مختارة

العرض يشمل أكثر من 100 مطعم وعلامة تجارية ويستمر حتى نهاية شهر يوليو الحالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,874

أعلن تطبيق سويفت عبر حسابه الرسمي على تويتر عن تقديمه لعدةِ عروضٍ مميزةٍ لعملائِهِ، وذلك من خلال تقديم كوبون 50 ريالًا للطلب من مطاعم مختارة، بالإضافة إلى تقديم توصيلٍ مجانيٍّ من مطاعم مختارة ويعمل التطبيق على الإعلان عن تفاصيل المطاعم المشمولة بالعروض عبر حساب سويفت الرسمي على تويتر.

وتشمل عروض سويفت أكثر من 100 مطعم على مستوى المملكة ويضم كبرى العلامات التجارية مثل: مايسترو بيتزا، ماكدونالدز، هرفي، بيت الشواية ويستمر العرض حتى نهاية شهر يوليو الحالي.

ويعدُّ التطبيق الأسرع نموًّا علىٰ مستوى تطبيقات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد انطلاقه في سوق الخدمات اللوجستية بمدة لم تتجاوز ثلاثة أشهر حيث سجّل مليونين ونصف مليون طلب.

ويقدم تطبيق سويفت خدماته اللوجستية في ثلاث دول السعودية، مصر، البحرين وتعمل إدارته التنفيذية على خُطّطٍ استراتيجيةٍ تُساهم في نموِّ قطاع التجزئة بالشراكة مع مختلف الأنشطة التي تُلبي احتياجات عملائه.

الجدير بالذكر أن تطبيقات التوصيل ساهمت في تخفيف التكاليف على المستثمرين لا سيما في قطاع التجزئة، حيث واكبت التوسُّع من خلال تقديم خدماتها اللوجستية دون أن يتحمل المستمر تكاليف افتتاح فروع جديدة لنشاطه التجاري.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,911
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,737
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,941
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
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