النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الغضية": الملك فهد أسهم في بقاء الإسلام بالبوسنة.. والقرى التي بناها شاهد عبر التاريخ

قال إن السعودية بمؤسساتها التعليمية حرصت على تعليم الشعب البوسني اللغة العربية

أكد الدكتور يوسف الغضية، مدرس اللغة العربية بمركز الملك فهد الثقافي بسراييفو سابقًا، أن الجهود التي تقدمها السعودية بقيادتها الرشيدة تجاه شعب البوسنة متوَّجة بالعطاءات، مشيرًا إلى أن الملك فهد بن عبدالعزيز - طيب الله ثراه - أسهم في بقاء الوجود الإسلامي في البوسنة بعد الحرب، وبنى قرى بأكملها، ستظل شاهدة له عبر التاريخ.

وفي التفاصيل، قال "الغضية" في تصريح خاص إلى ـ"سبق": إن السعودية لم تقتصر مساعدتها للشعب البوسني على الغذاء والدواء، بل أسهمت بشكل كبير في تخفيف المعاناة التي شكلتها الحرب بإعادة الإعمار للمباني والمدارس والمساجد والمستشفيات.. داعيًا الكتّاب والإعلاميين إلى أن يزوروا البوسنة، ويشاهدوا حجم المشاريع السعودية التي من أبرزها مركز وجامع الملك فهد بوسط العاصمة سراييفو، الذي خرَّج أكثر من 83 ألف طالب وطالبة، وكان سببًا في توظيفهم، وإيجاد مصدر رزق لهم.

وعن تعليم اللغة العربية أوضح "الغضية" أن "السعودية من خلال مؤسساتها التعليمية حرصت على تعليم الشعب البوسني اللغة العربية، وكنتُ أنا من أوائل مدرسي اللغة العربية الموفدين في مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو". منوهًا بحرص الشعب البوسني على تعلُّم اللغة العربية التي هي المدخل لتعلُّم باقي العلوم الإسلامية؛ إذ كان المركز يكتظ بالطلاب والطالبات في دورات اللغة العربية.

وأضاف: أتذكر أن مركز الملك فهد أقام دورات في قرى بعيدة، وكان الأهالي يستقبلون المدرس السعودي بالترحاب، ويحرصون على أخذ اللغة من مصدرها. كما استفدنا من خريجي الجامعات السعودية من طلاب المنح الدراسية الذين كانوا يترجمون لنا، ويساعدوننا في تعليم الطلاب، وتخريج أعداد كبيرة في ذلك الوقت.

وعن طبيعة شعب البوسنة نوه الغضية بالحفاوة البالغة التي يجدها السعوديون خلال وجودهم بالبوسنة، التي ترجع للعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، وتقدير المواقف التاريخية للمملكة مع البوسنة والهرسك.

وتحدث الدكتور "الغضية" عن الاستثمار والسياحة لافتًا إلى وجود تسهيلات وترحيب بالسائح والمستثمر السعودي، ومتوقعًا أن تشهد الأيام القادمة - بإذن الله – انفتاحًا وتعاونًا كبيرًا من الحكومة في تسهيل دخول السعوديين بلا تأشيرة، وتملُّك العقار. مرجعًا ذلك للانطباع المتميز من الحكومة البوسنية عن السائح والمستثمر السعودي الذي يمثل قوة اقتصادية للبلد.

مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الغضية": الملك فهد أسهم في بقاء الإسلام بالبوسنة.. والقرى التي بناها شاهد عبر التاريخ
سبق

أكد الدكتور يوسف الغضية، مدرس اللغة العربية بمركز الملك فهد الثقافي بسراييفو سابقًا، أن الجهود التي تقدمها السعودية بقيادتها الرشيدة تجاه شعب البوسنة متوَّجة بالعطاءات، مشيرًا إلى أن الملك فهد بن عبدالعزيز - طيب الله ثراه - أسهم في بقاء الوجود الإسلامي في البوسنة بعد الحرب، وبنى قرى بأكملها، ستظل شاهدة له عبر التاريخ.

وفي التفاصيل، قال "الغضية" في تصريح خاص إلى ـ"سبق": إن السعودية لم تقتصر مساعدتها للشعب البوسني على الغذاء والدواء، بل أسهمت بشكل كبير في تخفيف المعاناة التي شكلتها الحرب بإعادة الإعمار للمباني والمدارس والمساجد والمستشفيات.. داعيًا الكتّاب والإعلاميين إلى أن يزوروا البوسنة، ويشاهدوا حجم المشاريع السعودية التي من أبرزها مركز وجامع الملك فهد بوسط العاصمة سراييفو، الذي خرَّج أكثر من 83 ألف طالب وطالبة، وكان سببًا في توظيفهم، وإيجاد مصدر رزق لهم.

وعن تعليم اللغة العربية أوضح "الغضية" أن "السعودية من خلال مؤسساتها التعليمية حرصت على تعليم الشعب البوسني اللغة العربية، وكنتُ أنا من أوائل مدرسي اللغة العربية الموفدين في مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو". منوهًا بحرص الشعب البوسني على تعلُّم اللغة العربية التي هي المدخل لتعلُّم باقي العلوم الإسلامية؛ إذ كان المركز يكتظ بالطلاب والطالبات في دورات اللغة العربية.

وأضاف: أتذكر أن مركز الملك فهد أقام دورات في قرى بعيدة، وكان الأهالي يستقبلون المدرس السعودي بالترحاب، ويحرصون على أخذ اللغة من مصدرها. كما استفدنا من خريجي الجامعات السعودية من طلاب المنح الدراسية الذين كانوا يترجمون لنا، ويساعدوننا في تعليم الطلاب، وتخريج أعداد كبيرة في ذلك الوقت.

وعن طبيعة شعب البوسنة نوه الغضية بالحفاوة البالغة التي يجدها السعوديون خلال وجودهم بالبوسنة، التي ترجع للعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، وتقدير المواقف التاريخية للمملكة مع البوسنة والهرسك.

وتحدث الدكتور "الغضية" عن الاستثمار والسياحة لافتًا إلى وجود تسهيلات وترحيب بالسائح والمستثمر السعودي، ومتوقعًا أن تشهد الأيام القادمة - بإذن الله – انفتاحًا وتعاونًا كبيرًا من الحكومة في تسهيل دخول السعوديين بلا تأشيرة، وتملُّك العقار. مرجعًا ذلك للانطباع المتميز من الحكومة البوسنية عن السائح والمستثمر السعودي الذي يمثل قوة اقتصادية للبلد.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
09:05 PM

"الغضية": الملك فهد أسهم في بقاء الإسلام بالبوسنة.. والقرى التي بناها شاهد عبر التاريخ

قال إن السعودية بمؤسساتها التعليمية حرصت على تعليم الشعب البوسني اللغة العربية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
1,235

أكد الدكتور يوسف الغضية، مدرس اللغة العربية بمركز الملك فهد الثقافي بسراييفو سابقًا، أن الجهود التي تقدمها السعودية بقيادتها الرشيدة تجاه شعب البوسنة متوَّجة بالعطاءات، مشيرًا إلى أن الملك فهد بن عبدالعزيز - طيب الله ثراه - أسهم في بقاء الوجود الإسلامي في البوسنة بعد الحرب، وبنى قرى بأكملها، ستظل شاهدة له عبر التاريخ.

وفي التفاصيل، قال "الغضية" في تصريح خاص إلى ـ"سبق": إن السعودية لم تقتصر مساعدتها للشعب البوسني على الغذاء والدواء، بل أسهمت بشكل كبير في تخفيف المعاناة التي شكلتها الحرب بإعادة الإعمار للمباني والمدارس والمساجد والمستشفيات.. داعيًا الكتّاب والإعلاميين إلى أن يزوروا البوسنة، ويشاهدوا حجم المشاريع السعودية التي من أبرزها مركز وجامع الملك فهد بوسط العاصمة سراييفو، الذي خرَّج أكثر من 83 ألف طالب وطالبة، وكان سببًا في توظيفهم، وإيجاد مصدر رزق لهم.

وعن تعليم اللغة العربية أوضح "الغضية" أن "السعودية من خلال مؤسساتها التعليمية حرصت على تعليم الشعب البوسني اللغة العربية، وكنتُ أنا من أوائل مدرسي اللغة العربية الموفدين في مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو". منوهًا بحرص الشعب البوسني على تعلُّم اللغة العربية التي هي المدخل لتعلُّم باقي العلوم الإسلامية؛ إذ كان المركز يكتظ بالطلاب والطالبات في دورات اللغة العربية.

وأضاف: أتذكر أن مركز الملك فهد أقام دورات في قرى بعيدة، وكان الأهالي يستقبلون المدرس السعودي بالترحاب، ويحرصون على أخذ اللغة من مصدرها. كما استفدنا من خريجي الجامعات السعودية من طلاب المنح الدراسية الذين كانوا يترجمون لنا، ويساعدوننا في تعليم الطلاب، وتخريج أعداد كبيرة في ذلك الوقت.

وعن طبيعة شعب البوسنة نوه الغضية بالحفاوة البالغة التي يجدها السعوديون خلال وجودهم بالبوسنة، التي ترجع للعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، وتقدير المواقف التاريخية للمملكة مع البوسنة والهرسك.

وتحدث الدكتور "الغضية" عن الاستثمار والسياحة لافتًا إلى وجود تسهيلات وترحيب بالسائح والمستثمر السعودي، ومتوقعًا أن تشهد الأيام القادمة - بإذن الله – انفتاحًا وتعاونًا كبيرًا من الحكومة في تسهيل دخول السعوديين بلا تأشيرة، وتملُّك العقار. مرجعًا ذلك للانطباع المتميز من الحكومة البوسنية عن السائح والمستثمر السعودي الذي يمثل قوة اقتصادية للبلد.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,538
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,362
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,741
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,027

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة