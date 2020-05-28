بـ3531.. أرقام قياسية تسجلها المملكة في أعداد المتعافين من كورونا

تواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 54553 حالة.
وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 3531 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 54553 حالة.
تواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 54553 حالة.
وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 3531 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 54553 حالة.
تواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 54553 حالة.
وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 3531 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 54553 حالة.
تواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 54553 حالة.
وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 3531 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 54553 حالة.