وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 3531 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 54553 حالة.

تواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 54553 حالة.

بـ3531.. أرقام قياسية تسجلها المملكة في أعداد المتعافين من كورونا عبدالرزاق البجالي سبق 2020-05-28 تواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 54553 حالة. وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 3531 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 54553 حالة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 03:44 PM

بـ3531.. أرقام قياسية تسجلها المملكة في أعداد المتعافين من كورونا آخر تحديثات وزارة الصحة: إجمالي حالات الشفاء 54553 حالة





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تواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 54553 حالة.

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 3531 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 54553 حالة.