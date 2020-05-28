النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ارتفاع عدد الحالات المتعافية إلى 54553 حالة ولله الحمد

"الصحة" تعلن تسجيل 1644 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 80185

بـ3531.. أرقام قياسية تسجلها المملكة في أعداد المتعافين من كورونا

آخر تحديثات وزارة الصحة: إجمالي حالات الشفاء 54553 حالة

تواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 54553 حالة.

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 3531 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 54553 حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بـ3531.. أرقام قياسية تسجلها المملكة في أعداد المتعافين من كورونا
سبق

تواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 54553 حالة.

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 3531 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 54553 حالة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
03:44 PM

بـ3531.. أرقام قياسية تسجلها المملكة في أعداد المتعافين من كورونا

آخر تحديثات وزارة الصحة: إجمالي حالات الشفاء 54553 حالة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
9,143

تواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 54553 حالة.

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 3531 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 54553 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,589
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,875
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,899
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,669

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة