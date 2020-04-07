هل "كورونا" في طريقه للزوال؟.. مختص يتحدث عن اللقاح وسباق الدول الست

"عشقي" أكد أن العالم لم يكن جادًّا ومتحدًا في السابق كما هو عليه الآن

أكد أستاذ علم البيئة، الدكتور علي عشقي، أن العالم لم يكن جادًّا ومتحدًا في السابق كما هو الآن، مستشهدًا في حديثه بـ 6 دول، تتسابق على صنع لقاح لفيروس كورونا الجديد، الذي فتك وطال العديد من الدول حول العالم، وأصبح جائحة عالمية.

وتفصيلاً، قال "عشقي": وباء كورونا في طريقه – إن شاء الله - إلى الزوال؛ إذ تعمل العديد من دول العالم، منها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وأستراليا، بشكل نشط على تطوير لقاحات وعقاقير طبية لمواجهة وباء كورونا.

وأضاف: الصين أعلنت قيامها حتى الآن بثماني تجارب سريرية على لقاحات مختلفة لفيروس كورونا، وكذلك الحال في الولايات المتحدة الأمريكية التي أجرت العديد من الاختبارات السريرية للعديد من اللقاحات منذ شهر مارس الماضي.

وتابع: في روسيا نتحدث عن أكثر من ثلاث تركيبات واعدة. أما فرنسا فقد طورت عقار هيدروكسي كلوريد كوينين Hydroxychloroquine .

واستطرد "عشقي" قائلاً: أيضًا تعمل أستراليا على تطوير عقار أيفرمكتن Ivermectin الواعد. مشيرًا في حديثه إلى أن العالم لم يكن جادًّا ومتحدًا في السابق كما هو الآن.

وختم تصريحه بقوله: "أرجو من الله - العلي القدير - أن تطالعنا منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة على تطوير عقار كفيل بالقضاء على فيروس كورونا، أو اكتشاف لقاح يقي البشرية شر هذا الوباء. ولنكن متفائلين".