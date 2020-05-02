" أمانة مكة" تعقّم 52 مسجداً بالعاصمة المقدسة خلال الشهر الماضي

ضمن جهودها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا

قامت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة، بتعقيم وتطهير 52 مسجداً بمكة المكرمة، ضمن جهود الأمانة في أعمال التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبلغ إجمالي المساجد التي تم تعقيمها بمكة المكرمة، 52 مسجداً خلال الفترة من 12 مارس حتى 30 أبريل.



وتم خلال الحملة التي استهدفت العديد من المرافق، توعية جميع العاملين للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، وتوفير جميع ما يلزم العاملين للمحافظة على سلامتهم.

