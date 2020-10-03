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العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بمحافظة حجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية

في قسم الطوارئ وعيادة الباطنية والتوعية والتثقيف والصحة الإنجابية

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال المدة من 17 حتى 23 سبتمبر 2020م في قسم الطوارئ 5 مستفيدين، وعيادة الباطنية 179 شخصا، وقسم التوعية والتثقيف 157 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 7 مرضى.


كما صرفت الأدوية لـ 195 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 100 شخص، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

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العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بمحافظة حجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية
سبق

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال المدة من 17 حتى 23 سبتمبر 2020م في قسم الطوارئ 5 مستفيدين، وعيادة الباطنية 179 شخصا، وقسم التوعية والتثقيف 157 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 7 مرضى.


كما صرفت الأدوية لـ 195 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 100 شخص، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
04:27 PM

العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بمحافظة حجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية

في قسم الطوارئ وعيادة الباطنية والتوعية والتثقيف والصحة الإنجابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حجة
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واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال المدة من 17 حتى 23 سبتمبر 2020م في قسم الطوارئ 5 مستفيدين، وعيادة الباطنية 179 شخصا، وقسم التوعية والتثقيف 157 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 7 مرضى.


كما صرفت الأدوية لـ 195 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 100 شخص، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

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