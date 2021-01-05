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خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سُلطان عُمان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية من أخيه السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمھا وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية خلال استقباله وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم على هامش اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة عددٍ من الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية.

القمة الخليجية العلا خادم الحرمين الشريفين السلطان هيثم بن طارق

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سُلطان عُمان
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية من أخيه السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمھا وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية خلال استقباله وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم على هامش اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة عددٍ من الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
09:38 PM
اخر تعديل
06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
12:12 AM

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سُلطان عُمان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - العلا
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية من أخيه السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمھا وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية خلال استقباله وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم على هامش اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة عددٍ من الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية.

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