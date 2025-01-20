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تضارب أم تراجع؟ بعد أسبوع من إعلانه بدء الإرسال.. "أردوغان": لم نرسل قوات لليبيا

اعتبر أن تدخل أنقرة في شأن البلد الأفريقي عزز الآمال في السلام

نقلت محطة "إن.تي.في" التلفزيونية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن تركيا لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن لدعم الحكومة المعترف بها دولياً، وإنما أرسلت مستشارين عسكريين ومدربين فقط، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر الرئيس التركي في حديث للصحفيين على متن رحلة العودة من قمة بشأن ليبيا في برلين، أن "جهود تركيا في القمة وضعت الأساس لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة، وأن الوجود التركي في ليبيا عزز الآمال في السلام".

وكان "أردوغان" قد أعلن في الأسبوع الماضي أن تركيا بدأت في إرسال قوات إلى طرابلس، ما يشير إلى تضارب واضح في مواقف وتصريحات "أردوغان" بشأن قضية إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، إلا أن تناقض أقوال الرئيس التركي حول القضية قد يكون مقدمة لتراجعه عن إرسال قوات إلى ليبيا تجاوباً مع الضغوط الناتجة عن الرفض الإقليمي والدولي للتوجه التركي في هذا الصدد.

أردوغان ليبيا

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تضارب أم تراجع؟ بعد أسبوع من إعلانه بدء الإرسال.. "أردوغان": لم نرسل قوات لليبيا
سبق

نقلت محطة "إن.تي.في" التلفزيونية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن تركيا لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن لدعم الحكومة المعترف بها دولياً، وإنما أرسلت مستشارين عسكريين ومدربين فقط، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر الرئيس التركي في حديث للصحفيين على متن رحلة العودة من قمة بشأن ليبيا في برلين، أن "جهود تركيا في القمة وضعت الأساس لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة، وأن الوجود التركي في ليبيا عزز الآمال في السلام".

وكان "أردوغان" قد أعلن في الأسبوع الماضي أن تركيا بدأت في إرسال قوات إلى طرابلس، ما يشير إلى تضارب واضح في مواقف وتصريحات "أردوغان" بشأن قضية إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، إلا أن تناقض أقوال الرئيس التركي حول القضية قد يكون مقدمة لتراجعه عن إرسال قوات إلى ليبيا تجاوباً مع الضغوط الناتجة عن الرفض الإقليمي والدولي للتوجه التركي في هذا الصدد.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
05:47 PM

تضارب أم تراجع؟ بعد أسبوع من إعلانه بدء الإرسال.. "أردوغان": لم نرسل قوات لليبيا

اعتبر أن تدخل أنقرة في شأن البلد الأفريقي عزز الآمال في السلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت محطة "إن.تي.في" التلفزيونية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن تركيا لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن لدعم الحكومة المعترف بها دولياً، وإنما أرسلت مستشارين عسكريين ومدربين فقط، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر الرئيس التركي في حديث للصحفيين على متن رحلة العودة من قمة بشأن ليبيا في برلين، أن "جهود تركيا في القمة وضعت الأساس لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة، وأن الوجود التركي في ليبيا عزز الآمال في السلام".

وكان "أردوغان" قد أعلن في الأسبوع الماضي أن تركيا بدأت في إرسال قوات إلى طرابلس، ما يشير إلى تضارب واضح في مواقف وتصريحات "أردوغان" بشأن قضية إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، إلا أن تناقض أقوال الرئيس التركي حول القضية قد يكون مقدمة لتراجعه عن إرسال قوات إلى ليبيا تجاوباً مع الضغوط الناتجة عن الرفض الإقليمي والدولي للتوجه التركي في هذا الصدد.

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