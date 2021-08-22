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الجبير يستعرض دعم العلاقات مع سفراء مصر والسويد وروسيا والسودان والهند

خلال لقاءات ثنائية مع كل منهم بحضور عدد من المسؤولين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم؛ سفراء مصر والسويد وروسيا والسودان والهند.

وبحث الجبير معهم العلاقات الثنائية، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال نائب: وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية فيصل العامودي، وعدد من مسؤولي تلك البلدان لدى المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجبير يستعرض دعم العلاقات مع سفراء مصر والسويد وروسيا والسودان والهند
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم؛ سفراء مصر والسويد وروسيا والسودان والهند.

وبحث الجبير معهم العلاقات الثنائية، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال نائب: وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية فيصل العامودي، وعدد من مسؤولي تلك البلدان لدى المملكة.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
05:24 PM

الجبير يستعرض دعم العلاقات مع سفراء مصر والسويد وروسيا والسودان والهند

خلال لقاءات ثنائية مع كل منهم بحضور عدد من المسؤولين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم؛ سفراء مصر والسويد وروسيا والسودان والهند.

وبحث الجبير معهم العلاقات الثنائية، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال نائب: وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية فيصل العامودي، وعدد من مسؤولي تلك البلدان لدى المملكة.

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