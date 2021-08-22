حضر الاستقبال نائب: وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية فيصل العامودي، وعدد من مسؤولي تلك البلدان لدى المملكة.

وبحث الجبير معهم العلاقات الثنائية، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم؛ سفراء مصر والسويد وروسيا والسودان والهند.

الجبير يستعرض دعم العلاقات مع سفراء مصر والسويد وروسيا والسودان والهند وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-08-22 استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم؛ سفراء مصر والسويد وروسيا والسودان والهند. وبحث الجبير معهم العلاقات الثنائية، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال نائب: وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية فيصل العامودي، وعدد من مسؤولي تلك البلدان لدى المملكة.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440 05:24 PM

الجبير يستعرض دعم العلاقات مع سفراء مصر والسويد وروسيا والسودان والهند خلال لقاءات ثنائية مع كل منهم بحضور عدد من المسؤولين





A A A





1 مشاركة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم؛ سفراء مصر والسويد وروسيا والسودان والهند.

وبحث الجبير معهم العلاقات الثنائية، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال نائب: وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية فيصل العامودي، وعدد من مسؤولي تلك البلدان لدى المملكة.