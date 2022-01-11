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رغم المعوقات.. "الراجحي" يحافظ على ترتيبه العام برالي داكار وهذا ما قاله لـ "سبق"

قال إنه واجه صعوبة في صعود الكثبان الرملية ووعد بمركز متقدم في المرحلة القادمة

قال نجم سباق الراليات السعودي يزيد بن محمد الراجحي؛ إن مرحلة اليوم الاثنين، من سباق الرالي العريق في السعودية كانت طويلة جدًا بما يقارب 390 كيلو، قطع من خلالها الرمال الكثيفة والصعبة.

وتفصيلاً، كشف "الراجحي" في تصريحه لـ "سبق" أن مرحلة اليوم كانت على ارتفاع 1000 متر عن سطح البحر واجه من خلالها صعوبة جدًا في صعود الكثبان الرملية بسبب محركه v8 لسيارته، تلاه وقوع بنشر لأحد إطارات مركبته قبل وصوله إلى محافظة وادي الدواسر".

وأشار "الراجحي" إلى أنه اجتهد وحاول بقدر الإمكان واستطاع الوصول بالمركز العاشر في مرحلة اليوم؛ ومحافظًا على ترتيبه العام ثالثًا، وواعدًا بتعويضها وتحقيق مركز متقدم في مرحلة يوم غد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رغم المعوقات.. "الراجحي" يحافظ على ترتيبه العام برالي داكار وهذا ما قاله لـ "سبق"
سبق

قال نجم سباق الراليات السعودي يزيد بن محمد الراجحي؛ إن مرحلة اليوم الاثنين، من سباق الرالي العريق في السعودية كانت طويلة جدًا بما يقارب 390 كيلو، قطع من خلالها الرمال الكثيفة والصعبة.

وتفصيلاً، كشف "الراجحي" في تصريحه لـ "سبق" أن مرحلة اليوم كانت على ارتفاع 1000 متر عن سطح البحر واجه من خلالها صعوبة جدًا في صعود الكثبان الرملية بسبب محركه v8 لسيارته، تلاه وقوع بنشر لأحد إطارات مركبته قبل وصوله إلى محافظة وادي الدواسر".

وأشار "الراجحي" إلى أنه اجتهد وحاول بقدر الإمكان واستطاع الوصول بالمركز العاشر في مرحلة اليوم؛ ومحافظًا على ترتيبه العام ثالثًا، وواعدًا بتعويضها وتحقيق مركز متقدم في مرحلة يوم غد".

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
12:25 AM

رغم المعوقات.. "الراجحي" يحافظ على ترتيبه العام برالي داكار وهذا ما قاله لـ "سبق"

قال إنه واجه صعوبة في صعود الكثبان الرملية ووعد بمركز متقدم في المرحلة القادمة

تصوير: حسان الدفعي
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خلف الدوسري - الرياض
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قال نجم سباق الراليات السعودي يزيد بن محمد الراجحي؛ إن مرحلة اليوم الاثنين، من سباق الرالي العريق في السعودية كانت طويلة جدًا بما يقارب 390 كيلو، قطع من خلالها الرمال الكثيفة والصعبة.

وتفصيلاً، كشف "الراجحي" في تصريحه لـ "سبق" أن مرحلة اليوم كانت على ارتفاع 1000 متر عن سطح البحر واجه من خلالها صعوبة جدًا في صعود الكثبان الرملية بسبب محركه v8 لسيارته، تلاه وقوع بنشر لأحد إطارات مركبته قبل وصوله إلى محافظة وادي الدواسر".

وأشار "الراجحي" إلى أنه اجتهد وحاول بقدر الإمكان واستطاع الوصول بالمركز العاشر في مرحلة اليوم؛ ومحافظًا على ترتيبه العام ثالثًا، وواعدًا بتعويضها وتحقيق مركز متقدم في مرحلة يوم غد".

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