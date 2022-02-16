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وزير الثقافة يعين سلطان البازعي رئيساً تنفيذياً لهيئة المسرح والفنون الأدائية

ستتولى مسؤولية تطوير المسرح السعودي بكل قوالبه وأنواعه وتخصصاته الفنية

أصدر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان؛ وزير الثقافة، قراراً بتعيين سلطان البازعي؛ رئيساً تنفيذياً لهيئة المسرح والفنون الأدائية، التي ستتولى مسؤولية تطوير المسرح السعودي بكل قوالبه وأنواعه وتخصصاته الفنية.

ويتمتع سلطان البازعي؛ بخبرة كبيرة في هذا المجال امتداداً لتجربته السابقة في رئاسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للثقافة والفنون، إلى جانب معرفته بظروف واحتياجات المشهد المسرحي السعودي، وكيفية إدارته، واستثمار مكوناته الإبداعية في مختلف مناطق المملكة.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن أبرز مهام الهيئة الجديدة التي سيكون لها دور في وضع إستراتيجية قطاع المسرح والفنون الأدائية في المملكة ومتابعة تنفيذها، كما ستكون مخولة بإصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة المسرحية، وستقوم ببناء البرامج التعليمية ذات العلاقة بالمسرح وتقدم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإقامة الدورات التدريبية، واعتماد البرامج التدريبية المهنية والجهات المانحة للشهادات المختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة.

تأتي هيئة المسرح والفنون الأدائية من بين الهيئات الجديدة التي أطلقتها وزارة الثقافة لإدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف اتجاهاته الإبداعية.

وتتمتع هذه الهيئات باستقلالية اعتبارية تمنحها مرونة عملية لتنفيذ مشروعاتها وتحقيق الأهداف المنوطة بها تحت إشراف الوزارة.

والهيئات هي: هيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة الأزياء، وهيئة الأفلام، وهيئة التراث، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة المتاحف، وهيئة المكتبات، وهيئة الموسيقى، وهيئة فنون الطهي.

الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة سلطان البازعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الثقافة يعين سلطان البازعي رئيساً تنفيذياً لهيئة المسرح والفنون الأدائية
سبق

أصدر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان؛ وزير الثقافة، قراراً بتعيين سلطان البازعي؛ رئيساً تنفيذياً لهيئة المسرح والفنون الأدائية، التي ستتولى مسؤولية تطوير المسرح السعودي بكل قوالبه وأنواعه وتخصصاته الفنية.

ويتمتع سلطان البازعي؛ بخبرة كبيرة في هذا المجال امتداداً لتجربته السابقة في رئاسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للثقافة والفنون، إلى جانب معرفته بظروف واحتياجات المشهد المسرحي السعودي، وكيفية إدارته، واستثمار مكوناته الإبداعية في مختلف مناطق المملكة.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن أبرز مهام الهيئة الجديدة التي سيكون لها دور في وضع إستراتيجية قطاع المسرح والفنون الأدائية في المملكة ومتابعة تنفيذها، كما ستكون مخولة بإصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة المسرحية، وستقوم ببناء البرامج التعليمية ذات العلاقة بالمسرح وتقدم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإقامة الدورات التدريبية، واعتماد البرامج التدريبية المهنية والجهات المانحة للشهادات المختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة.

تأتي هيئة المسرح والفنون الأدائية من بين الهيئات الجديدة التي أطلقتها وزارة الثقافة لإدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف اتجاهاته الإبداعية.

وتتمتع هذه الهيئات باستقلالية اعتبارية تمنحها مرونة عملية لتنفيذ مشروعاتها وتحقيق الأهداف المنوطة بها تحت إشراف الوزارة.

والهيئات هي: هيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة الأزياء، وهيئة الأفلام، وهيئة التراث، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة المتاحف، وهيئة المكتبات، وهيئة الموسيقى، وهيئة فنون الطهي.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
01:59 PM

وزير الثقافة يعين سلطان البازعي رئيساً تنفيذياً لهيئة المسرح والفنون الأدائية

ستتولى مسؤولية تطوير المسرح السعودي بكل قوالبه وأنواعه وتخصصاته الفنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان؛ وزير الثقافة، قراراً بتعيين سلطان البازعي؛ رئيساً تنفيذياً لهيئة المسرح والفنون الأدائية، التي ستتولى مسؤولية تطوير المسرح السعودي بكل قوالبه وأنواعه وتخصصاته الفنية.

ويتمتع سلطان البازعي؛ بخبرة كبيرة في هذا المجال امتداداً لتجربته السابقة في رئاسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للثقافة والفنون، إلى جانب معرفته بظروف واحتياجات المشهد المسرحي السعودي، وكيفية إدارته، واستثمار مكوناته الإبداعية في مختلف مناطق المملكة.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن أبرز مهام الهيئة الجديدة التي سيكون لها دور في وضع إستراتيجية قطاع المسرح والفنون الأدائية في المملكة ومتابعة تنفيذها، كما ستكون مخولة بإصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة المسرحية، وستقوم ببناء البرامج التعليمية ذات العلاقة بالمسرح وتقدم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإقامة الدورات التدريبية، واعتماد البرامج التدريبية المهنية والجهات المانحة للشهادات المختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة.

تأتي هيئة المسرح والفنون الأدائية من بين الهيئات الجديدة التي أطلقتها وزارة الثقافة لإدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف اتجاهاته الإبداعية.

وتتمتع هذه الهيئات باستقلالية اعتبارية تمنحها مرونة عملية لتنفيذ مشروعاتها وتحقيق الأهداف المنوطة بها تحت إشراف الوزارة.

والهيئات هي: هيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة الأزياء، وهيئة الأفلام، وهيئة التراث، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة المتاحف، وهيئة المكتبات، وهيئة الموسيقى، وهيئة فنون الطهي.

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