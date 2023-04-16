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شاهد.. الضباب يعانق قمم الجبال بقرى "آل لعلاء" بمنطقة عسير

"سبق" وثقتها في حللها الخضراء وطبيعتها

ازدانت قمم "آل لعلاء" شمالي منطقة عسير، بحللها الخضراء معانقةً السحاب.

وفي التفاصيل، وثقت عدسة "سبق"، ظهر اليوم الأربعاء، مشاهد من الطبيعة في قرى آل لعلاء، جنوب مركز البشائر، فيما وصلت درجات الحرارة إلى 16 درجة مئوية.

ويحلّ الندى والضباب أو كما يطلق عليه أهالي شمالي منطقة عسير، "العماية" على قُرى آل لعلاء، طوال العام.

وتتميز قُرى "آل لعلاء" بعليان والمناطق المحيطة بالبشائر وباشوت بطبيعتها وخضرتها الدائمة.

عسير قمم آل لعلاء الضباب السحاب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الضباب يعانق قمم الجبال بقرى "آل لعلاء" بمنطقة عسير
سبق

ازدانت قمم "آل لعلاء" شمالي منطقة عسير، بحللها الخضراء معانقةً السحاب.

وفي التفاصيل، وثقت عدسة "سبق"، ظهر اليوم الأربعاء، مشاهد من الطبيعة في قرى آل لعلاء، جنوب مركز البشائر، فيما وصلت درجات الحرارة إلى 16 درجة مئوية.

ويحلّ الندى والضباب أو كما يطلق عليه أهالي شمالي منطقة عسير، "العماية" على قُرى آل لعلاء، طوال العام.

وتتميز قُرى "آل لعلاء" بعليان والمناطق المحيطة بالبشائر وباشوت بطبيعتها وخضرتها الدائمة.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
10:58 PM

شاهد.. الضباب يعانق قمم الجبال بقرى "آل لعلاء" بمنطقة عسير

"سبق" وثقتها في حللها الخضراء وطبيعتها

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سويد الحارثي - عسير
3
3,237

ازدانت قمم "آل لعلاء" شمالي منطقة عسير، بحللها الخضراء معانقةً السحاب.

وفي التفاصيل، وثقت عدسة "سبق"، ظهر اليوم الأربعاء، مشاهد من الطبيعة في قرى آل لعلاء، جنوب مركز البشائر، فيما وصلت درجات الحرارة إلى 16 درجة مئوية.

ويحلّ الندى والضباب أو كما يطلق عليه أهالي شمالي منطقة عسير، "العماية" على قُرى آل لعلاء، طوال العام.

وتتميز قُرى "آل لعلاء" بعليان والمناطق المحيطة بالبشائر وباشوت بطبيعتها وخضرتها الدائمة.

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