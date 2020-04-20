بالصور.. مركز الملك سلمان يدشن المرحلة الثانية من مشروع دعم مركز الأطراف الصناعية في عدن

يستفيد منه 1.091 شخصاً موزعين بين تركيب أطراف وإعادة تأهيل وصيانة أطراف

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم المرحلة الثانية من مشروع دعم مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في عدن.

وقال مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن صالح الذيباني: "إنه من المقرر أن يستفيد من المشروع بعدن 1.091 شخصاً موزعين بين تركيب أطراف وإعادة تأهيل وصيانة أطراف بالإضافة لخدمات التأهيل والدعم النفسي وكذلك تدريب كوادر محلية وتوطين الخدمات من خلال تشغيل كوادر من الكفاءات اليمنية في المشروع".

وأضاف "الذيباني" أن المركز ينفذ مشروع دعم مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بمحافظتي مأرب وتعز بهدف الوصول إلى 2.110 مستفيدين في مجال تقديم خدمات تركيب الأطراف وصيانتها وإعادة التأهيل الجسدي والعلاج الطبيعي، مؤكداً استمرار مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم الدعم الصحي في اليمن الشقيق لمختلف القطاعات الحيوية.

وأوضح وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة من جانبه أن تدشين المرحلة الثانية لمشروع دعم مركز الأطراف الصناعية بعدن سيساهم في التخفيف من معاناة المواطنين الذي فقدوا أطرافهم من محافظات عدن ولحج وأبين والضالع.

وأشار الوكيل إلى أن المرحلة الأولى من المشروع استهدفت أكثر من 400 جريح من خلال تجهيز الأطراف وتركيبها للأشخاص الذين بترت أطرافهم بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، مضيفاً أن تنفيذ هذه المرحلة من المشروع يأتي تزامنا للمراحل التي تستهدف الجرحى والحالات الإنسانية في محافظتي مأرب وتعز.

وأشاد مدير الخدمات الطبية بوزارة الصحة العامة والسكان عبدالرقيب محرز بالدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة لكل الجوانب الخدمية في إطار القطاع الصحي باليمن، معبراً عن شكره وتقديره للمملكة ملكا وحكومة وشعباً.