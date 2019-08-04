شاهد.. "الحرس الوطني" أنموذج رائد لكل الجهات المتعاونة في خدمة الحجيج

تعمل على توفير كل الإمكانيات لتمكينهم من قضاء المناسك بكل يسر وسهولة

تعمل وزارة الحرس الوطني مع القوات الأمنية المشاركة في أمن الحج في كل عام، ضمن القطاعات العسكرية في مجموعة تكاملية، وتُشكِّل الوزارة واجهة مضيئة ونافذة مشرِّفة لخدمة ضيوف الرحمن سنويًا.

وتمثل خدمات الحرس الوطني أنموذجاً رائداً لكل الجهات المتعاونة في خدمة الحجيج، استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، لتوفير كل الإمكانات التي تساعدهم على أداء مناسكهم بسهولة ويسر، ويعد الحرس الوطني صرحاً وطنياً عملاقاً ودوره العسكري جزء مكمل لدوره الحضاري، ويتجلى ذلك في البعد الاجتماعي والثقافي والصحي لهذا الدور.

وتصب مشاركة الحرس الوطني في مواسم الحج في مصلحة خدمة الحجيج والسهر من أجل راحتهم وتمكينهم من قضاء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتستعرض "سبق" في هذا التقرير تاريخ "الحرس الوطني" في خدمة ضيوف الرحمن بتوجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله -، وبمتابعة وإشراف ميداني من الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - عندما كان رئيساً للحرس الوطني في ذلك الوقت، لتكاتف الجهود المبذولة لإنجاح موسم الحج كل عام وذلك للعمل على كل ما من شأنه خدمة وراحة ضيوف الرحمن.

الشؤون الدينية

انشئت إدارة الشؤون الدينية بالمنطقة الغربية في عام 1385هـ واتسعت نشاطاتها فأصبح لها دور مهم في موسم الحج وتمركزت ضمن معسكرات الحرس الوطني في المشاعر المقدسة للمشاركة ضمن إدارة التوعية المتواجدة في مواسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن في حجهم والرد على أسئلتهم وتوعيتهم حتى يتمكنوا من أداء النسك بكل سهولة ويسر واقتداء بسنة المصطفى، بالإضافة إلى قيامها بواجباتها تجاه منسوبي الحرس الوطني.

الأمن المروري

تُسهم الشرطة العسكرية بالحرس الوطني في أسبوع المرور من كل عام لتوعية المجتمع عن كيفية السلامة المرور والتقيد بالأنظمة المرورية المتبعة للسير في بيئة آمنة خالية من الحوادث، كما تشارك كتيبة الشرطة العسكرية بالحرس الوطني في مواسم الحج الجهات المعنية في المهام الأمنية، كتنظيم حركة السير في المشاعر المقدسة وتفويج الحجاج، وإرشاد الحجاج التائهين إلى مساكنهم ومخيماتهم، فضلاً عما تقوم به من مهمات خاصة بضيوف الحرس الوطني من الحجاج.

الخدمات الطبية

كانت مساهمة الخدمات الطبية بالحرس الوطني بالمنطقة الغربية مقتصرة في موسم الحج على أفراد وحدات الحرس الوطني المشاركة في الحج، وكانت تلك الخدمات الصحية عن طريق عيادة صغيرة ثم تطورت إلى مستشفى للطوارئ مجهز تجهيزاً كاملاً بالمعدات الطبية والأسرة اللازمة للتنويم وعيادات خارجية متكاملة بمختلف فروع الطب مثل "الجراحة، والأسنان، والعيون، والأشعة، ومختبر، وصيدليتان.

وشملت الخدمات المقدمة "خدمة طبية سريرة بمشعر "منى" بلغت أكثر من أربعة وستين سريراً، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثين سريراً في "عرفة" وذلك من أجل المساهمة في تقديم الخدمات الصحية لجميع ضيوف الرحمن قبل وأثناء موسم الحج حتى يعودوا إلى ديارهم، حيث إن الدور الفعال للخدمات الطبية للحرس الوطني بالمشاركة في تقديم ثقافة صحية وخدمات طبية لضيوف الرحمن في جميع المشاعر المقدسة ما هو إلا دليل على التطوير لتقديم أرقى وأفضل الخدمات الطبية للحجاج.

كلية الملك خالد

تشارك قوة من كلية الملك خالد العسكرية مع المدرسة الثانوية العسكرية بالحرس الوطني في حفظ النظام وتسهيل حركة السير، وذلك بالتنسيق مع الأمن العام والإدارة العامة للمرور وتشكل في كل عام العشرات من النقاط الأمنية التي توزع على العديد من الشوارع الرئيسة.