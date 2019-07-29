"السليمان": يطالب بالتصدي لمخالفات النظام في الحفلات الترفيهية

أشار إلى مقاطع مستفزة لحفلات في بعض المنتجعات الخاصة

يرفض الكاتب الصحفي خالد السليمان بعض الفعاليات الترفيهية التي خالفت شروط التراخيص الحاصلة عليها من هيئة الترفيه، لافتاً إلى بعض مقاطع الفيديو المستفزة لحفلات موسيقية راقصة اختلط فيها الحابل بالنابل في بعض الأماكن والمنتجعات الخاصة، مطالباً بالتصدي لكل مخالف، كما يطالب بمراجعة آليات وطرق وأساليب مراقبة هذه الفعاليات وضمان ألا تخرج عن مسارها الصحيح، ومؤكداً أن الخيار الوحيد المتاح في أي شأن ونشاط هو احترام الأنظمة والالتزام بالقوانين!

مقاطع فيديو مستفزة

وفي مقاله "مخالفة القانون ليست خياراً!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "بعض المقاطع المستفزة للمجتمع لحفلات موسيقية راقصة اختلط فيها الحابل بالنابل في بعض الأماكن والمنتجعات الخاصة لا ينطبق عليها مبدأ الخيار، فنقول تستطيع أن تختار الذهاب إليها بنفسك وأهلك أو مقاطعتها، فما هو مخالف للنظام ولمعايير تراخيص الفعاليات يبقى مخالفاً ويستوجب المنع والعقاب!".

الرقابة والتصدي للمخالفات

ويعلق "السليمان" قائلاً: "ما يصدر عن هيئة الترفيه من بيانات تدين منظمي فعاليات ترفيهية خالفوا شروط تراخيص الفعاليات والأنشطة التي حصلوا عليها يستدعي مراجعة آليات مراقبة هذه الفعاليات وضمان ألا تخرج عن مسارها الصحيح، فبعض المقاطع التي يتم تصويرها في هذه الفعاليات مستفزة ولا يمكن قبولها، ومن يرى المسألة بالخيار نقول له إن هذا مبدأ لا يستقيم مع مخالفة الأنظمة والقوانين وشروط التراخيص، وإلا لكان بإمكان أي شخص أن يفتح متجراً لبيع المخدرات أو الخمور ويقول هو بالخيار من شاء أن يبتاع منه ومن شاء فليقاطعه، فالمسألة أولاً وأخيراً متعلقة بالقانون!".

يشوهون "الترفيه"

وفي لهجة تحذيرية من أضرار هذه المخالفات على صورة هيئة الترفيه ونشاطها، يقول الكاتب: "لقد نجحت هيئة الترفيه خلال مدة زمنية قياسية في إعداد رزنامة فعاليات وأنشطة ترفيهية صيفية غير مسبوقة في العديد من المدن والمناطق ساهمت في خلق أجواء سياحية رائعة أدخلت البهجة على النفوس، وليس مقبولاً أن يشوه متعهد حفلات مخالف للنظام أو مدير منتجع خاص متجاوز للقانون الجهود المبذولة لبناء هذا القطاع الحيوي النامي الذي يعد من ركائز الرؤية المستقبلية اجتماعياً واقتصادياً!".

مخالفة القانون ليست خياراً

ثم يتوجه "السليمان" بالتحذير للمخالفين ويقول: "الخيار الوحيد المتاح في أي شأن ونشاط هو احترام الأنظمة والالتزام بالقوانين!".