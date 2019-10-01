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"تعليم النماص" يستضيف ملتقى الجمعية التاريخية السعودية الرابع

تزامنًا مع ذكرى ‎اليوم الوطني الـ 89  برعاية من أمير منطقة عسير

يقيم فرع ‎الجمعية التاريخية السعودية بعسير تزامنًا مع ذكرى ‎اليوم الوطني 89 اللقاء العلمي الرابع من مشروع ‎تاريخ الوطن ووطن التاريخ بعنوان ‎"بلاد الحجر في التاريخ والآثار"، وذلك يومي الأربعاء والخميس 3-4 صفر ١٤٤١هـ، برعاية من أمير منطقة عسير ‎الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

وسيُقدم خلال جلسات يومي الملتقى ما يقارب 23 بحثًا منها 13 بحثًا من أكاديميين و 10 أبحاث مقدمة من المختصين والمهتمين بالتاريخ.

يُذكر أن هذا الملتقى تشارك فيه 12 جامعة و 120 شخصية أكاديمية منهم عدد من الأكاديميات في ست جامعات لحضور لقاء النماص وسيشاركن في الحوار والنقاش والمداخلات وما يثري جلسات اللقاء.

كما تم توجيه الدعوة لطلاب وطالبات الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه في التاريخ القديم والإسلامي والحديث لحضور الملتقى، واعتبرها فرصة لمقابلة عدد كبير من الأكاديميين والأكاديميات والاستفادة من الأبحاث وأوراق العمل التي ستعرض في اللقاء.

من جانب آخر، أكملت إدارة تعليم النماص استعداداتها بقيادة مدير التعليم عبدالله بن عبدالرحمن آل قاسم، وقيادات الإدارة بنين وبنات، لفعاليات هذا الملتقى العلمي الفريد في موضوعاته وتوقيته، حيث أعدت اللجان المنظمة للاستقبال والإعلام والمطبوعات والعروض وغيرها جميع الإمكانات وسخرت كل الجهود سعيًا لنجاح الملتقى وتحقيق أهدافه.

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"تعليم النماص" يستضيف ملتقى الجمعية التاريخية السعودية الرابع
سبق

يقيم فرع ‎الجمعية التاريخية السعودية بعسير تزامنًا مع ذكرى ‎اليوم الوطني 89 اللقاء العلمي الرابع من مشروع ‎تاريخ الوطن ووطن التاريخ بعنوان ‎"بلاد الحجر في التاريخ والآثار"، وذلك يومي الأربعاء والخميس 3-4 صفر ١٤٤١هـ، برعاية من أمير منطقة عسير ‎الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

وسيُقدم خلال جلسات يومي الملتقى ما يقارب 23 بحثًا منها 13 بحثًا من أكاديميين و 10 أبحاث مقدمة من المختصين والمهتمين بالتاريخ.

يُذكر أن هذا الملتقى تشارك فيه 12 جامعة و 120 شخصية أكاديمية منهم عدد من الأكاديميات في ست جامعات لحضور لقاء النماص وسيشاركن في الحوار والنقاش والمداخلات وما يثري جلسات اللقاء.

كما تم توجيه الدعوة لطلاب وطالبات الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه في التاريخ القديم والإسلامي والحديث لحضور الملتقى، واعتبرها فرصة لمقابلة عدد كبير من الأكاديميين والأكاديميات والاستفادة من الأبحاث وأوراق العمل التي ستعرض في اللقاء.

من جانب آخر، أكملت إدارة تعليم النماص استعداداتها بقيادة مدير التعليم عبدالله بن عبدالرحمن آل قاسم، وقيادات الإدارة بنين وبنات، لفعاليات هذا الملتقى العلمي الفريد في موضوعاته وتوقيته، حيث أعدت اللجان المنظمة للاستقبال والإعلام والمطبوعات والعروض وغيرها جميع الإمكانات وسخرت كل الجهود سعيًا لنجاح الملتقى وتحقيق أهدافه.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
12:34 AM

"تعليم النماص" يستضيف ملتقى الجمعية التاريخية السعودية الرابع

تزامنًا مع ذكرى ‎اليوم الوطني الـ 89  برعاية من أمير منطقة عسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - النماص
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يقيم فرع ‎الجمعية التاريخية السعودية بعسير تزامنًا مع ذكرى ‎اليوم الوطني 89 اللقاء العلمي الرابع من مشروع ‎تاريخ الوطن ووطن التاريخ بعنوان ‎"بلاد الحجر في التاريخ والآثار"، وذلك يومي الأربعاء والخميس 3-4 صفر ١٤٤١هـ، برعاية من أمير منطقة عسير ‎الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

وسيُقدم خلال جلسات يومي الملتقى ما يقارب 23 بحثًا منها 13 بحثًا من أكاديميين و 10 أبحاث مقدمة من المختصين والمهتمين بالتاريخ.

يُذكر أن هذا الملتقى تشارك فيه 12 جامعة و 120 شخصية أكاديمية منهم عدد من الأكاديميات في ست جامعات لحضور لقاء النماص وسيشاركن في الحوار والنقاش والمداخلات وما يثري جلسات اللقاء.

كما تم توجيه الدعوة لطلاب وطالبات الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه في التاريخ القديم والإسلامي والحديث لحضور الملتقى، واعتبرها فرصة لمقابلة عدد كبير من الأكاديميين والأكاديميات والاستفادة من الأبحاث وأوراق العمل التي ستعرض في اللقاء.

من جانب آخر، أكملت إدارة تعليم النماص استعداداتها بقيادة مدير التعليم عبدالله بن عبدالرحمن آل قاسم، وقيادات الإدارة بنين وبنات، لفعاليات هذا الملتقى العلمي الفريد في موضوعاته وتوقيته، حيث أعدت اللجان المنظمة للاستقبال والإعلام والمطبوعات والعروض وغيرها جميع الإمكانات وسخرت كل الجهود سعيًا لنجاح الملتقى وتحقيق أهدافه.

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