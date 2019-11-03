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الاتفاق يفتقد خدمات التونسي نعيم سليتي في مباراة كأس الملك

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه عصرًا اليوم الأحد على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحضيرًا لمواجهة نظيره فريق التقدم الذي يستضيف اللقاء عصر يوم الخميس المقبل في القصيم ضمن منافسات دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق الجانب التكتيكي على عدة محطات، واختتم التدريب بمناورة على منتصف الملعب، وقد شهد التدريب مشاركة المدافع عبدالله خطيب بعد تماثله للشفاء من الإنفلونزا.

من جهة أخرى كشفت التقارير الطبية عن إصابة اللاعب التونسي نعيم سليتي بتمدد في العضلية الخلفية تضعه تحت برنامج علاجي وتأهيلي يصل إلى 10 أيام، يخضع بعدها إلى فحوص بالأشعة قبل دخوله التدريبات الجماعية، في حين غاب عن التدريبات لاعب الوسط سعد السلولي بسبب خلعه لإحدى أسنانه.

الاتفاق القصيم خالد العطوي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يفتقد خدمات التونسي نعيم سليتي في مباراة كأس الملك
سبق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه عصرًا اليوم الأحد على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحضيرًا لمواجهة نظيره فريق التقدم الذي يستضيف اللقاء عصر يوم الخميس المقبل في القصيم ضمن منافسات دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق الجانب التكتيكي على عدة محطات، واختتم التدريب بمناورة على منتصف الملعب، وقد شهد التدريب مشاركة المدافع عبدالله خطيب بعد تماثله للشفاء من الإنفلونزا.

من جهة أخرى كشفت التقارير الطبية عن إصابة اللاعب التونسي نعيم سليتي بتمدد في العضلية الخلفية تضعه تحت برنامج علاجي وتأهيلي يصل إلى 10 أيام، يخضع بعدها إلى فحوص بالأشعة قبل دخوله التدريبات الجماعية، في حين غاب عن التدريبات لاعب الوسط سعد السلولي بسبب خلعه لإحدى أسنانه.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
09:00 PM
اخر تعديل
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
10:00 PM

الاتفاق يفتقد خدمات التونسي نعيم سليتي في مباراة كأس الملك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه عصرًا اليوم الأحد على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحضيرًا لمواجهة نظيره فريق التقدم الذي يستضيف اللقاء عصر يوم الخميس المقبل في القصيم ضمن منافسات دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق الجانب التكتيكي على عدة محطات، واختتم التدريب بمناورة على منتصف الملعب، وقد شهد التدريب مشاركة المدافع عبدالله خطيب بعد تماثله للشفاء من الإنفلونزا.

من جهة أخرى كشفت التقارير الطبية عن إصابة اللاعب التونسي نعيم سليتي بتمدد في العضلية الخلفية تضعه تحت برنامج علاجي وتأهيلي يصل إلى 10 أيام، يخضع بعدها إلى فحوص بالأشعة قبل دخوله التدريبات الجماعية، في حين غاب عن التدريبات لاعب الوسط سعد السلولي بسبب خلعه لإحدى أسنانه.

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