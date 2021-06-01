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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 16 مسجداً بعد تعقيمها في 6 مناطق

بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم، افتتاح 16 مسجداً بعد إخلائها -مؤقتاً- وتعقيمها في 6 مناطق، بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 115 يوماً، 1449 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها ثمانية مساجد بمنطقة مكة المكرّمة، ومسجدَيْن في كل من مناطق: الباحة والرياض والشرقية، ومسجد واحد في كل من منطقتَي القصيم والحدود الشمالية.

وبيّنت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 16 مسجداً بعد تعقيمها في 6 مناطق
سبق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم، افتتاح 16 مسجداً بعد إخلائها -مؤقتاً- وتعقيمها في 6 مناطق، بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 115 يوماً، 1449 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها ثمانية مساجد بمنطقة مكة المكرّمة، ومسجدَيْن في كل من مناطق: الباحة والرياض والشرقية، ومسجد واحد في كل من منطقتَي القصيم والحدود الشمالية.

وبيّنت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
01:47 PM

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 16 مسجداً بعد تعقيمها في 6 مناطق

بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعادت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم، افتتاح 16 مسجداً بعد إخلائها -مؤقتاً- وتعقيمها في 6 مناطق، بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 115 يوماً، 1449 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها ثمانية مساجد بمنطقة مكة المكرّمة، ومسجدَيْن في كل من مناطق: الباحة والرياض والشرقية، ومسجد واحد في كل من منطقتَي القصيم والحدود الشمالية.

وبيّنت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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