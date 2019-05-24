نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل إلى جدة

استقبله بالمطار أمير مكة المكرمة

وصل إلى جدة مساء أمس الفريق أول نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة, وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة, ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي, ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.