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تبوك ومنع التجول.. ليلة هادئة والتزام كامل للأهالي بالتعليمات "صور "

انتشار مكثف لدوريات الأمن عند التقاطعات.. خلت الشوارع من السيارات

تصوير: وائل بدير:خيّم الهدوء ليلة أمس في شوارع تبوك كما هو الحال في كل مناطق ومحافظات المملكة بعد الليلة السادسة من قرار منع التجول الجزئي الذي تنتهجه المملكة ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

تبوك التي شهدت ليلة أمس طقساً بارداً وكأنها ليلة من ليالي منتصف الشتاء شديدة البرودة، إلا أن رجال الأمن العام بقيادة شرطة منطقة تبوك نفذوا الخطة الأمنية لتنفيذ هذا القرار بكل حزم، فتجدهم في مقارّ عملهم منذ وقت مبكر لدراسة الخطط الأمنية وتنفيذ الإجراءات اليومية لتنظيم العمل وقبل ساعة المنع، وهي السابعة مساء تجدهم في الميادين وعلى التقاطعات، فضلاً عن الدوريات الأمنية المعتادة داخل الأحياء، ويستمر عملهم برصد مخالفي قرار المنع حتى الساعة السادسة صباحاً، ورغم ذلك عملهم الأمني اليومي مستمر، ولا يمكن أن يتوقف على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع.

وقد رصدت "سبق" التزام أهالي تبوك بقرار منع التجول الجزئي، حيث خلت الشوارع من السيارات والمارة تماماً، إلا من أصحاب التصاريح، وممن استثناهم القرار، وامتثالاً لأمر الملك بادر المواطنون بالالتزام بالبقاء في منازلهم سمعاً وطاعةً لولي الأمر، واستشعاراً بمسؤولية الجميع ضد هذه الجائحة الصحية "كورونا".

وفي وقت سابق، أهاب مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة اتباع التعليمات تجاه أمر منع التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد لمدة 21 يوماً ابتداءً من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحاً، وذلك من اليوم الاثنين الماضي.

تبوك قرار منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك ومنع التجول.. ليلة هادئة والتزام كامل للأهالي بالتعليمات "صور "
سبق

تصوير: وائل بدير:خيّم الهدوء ليلة أمس في شوارع تبوك كما هو الحال في كل مناطق ومحافظات المملكة بعد الليلة السادسة من قرار منع التجول الجزئي الذي تنتهجه المملكة ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

تبوك التي شهدت ليلة أمس طقساً بارداً وكأنها ليلة من ليالي منتصف الشتاء شديدة البرودة، إلا أن رجال الأمن العام بقيادة شرطة منطقة تبوك نفذوا الخطة الأمنية لتنفيذ هذا القرار بكل حزم، فتجدهم في مقارّ عملهم منذ وقت مبكر لدراسة الخطط الأمنية وتنفيذ الإجراءات اليومية لتنظيم العمل وقبل ساعة المنع، وهي السابعة مساء تجدهم في الميادين وعلى التقاطعات، فضلاً عن الدوريات الأمنية المعتادة داخل الأحياء، ويستمر عملهم برصد مخالفي قرار المنع حتى الساعة السادسة صباحاً، ورغم ذلك عملهم الأمني اليومي مستمر، ولا يمكن أن يتوقف على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع.

وقد رصدت "سبق" التزام أهالي تبوك بقرار منع التجول الجزئي، حيث خلت الشوارع من السيارات والمارة تماماً، إلا من أصحاب التصاريح، وممن استثناهم القرار، وامتثالاً لأمر الملك بادر المواطنون بالالتزام بالبقاء في منازلهم سمعاً وطاعةً لولي الأمر، واستشعاراً بمسؤولية الجميع ضد هذه الجائحة الصحية "كورونا".

وفي وقت سابق، أهاب مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة اتباع التعليمات تجاه أمر منع التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد لمدة 21 يوماً ابتداءً من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحاً، وذلك من اليوم الاثنين الماضي.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
03:08 PM

تبوك ومنع التجول.. ليلة هادئة والتزام كامل للأهالي بالتعليمات "صور "

انتشار مكثف لدوريات الأمن عند التقاطعات.. خلت الشوارع من السيارات

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نواف الغضوري - تبوك
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4,784

تصوير: وائل بدير:خيّم الهدوء ليلة أمس في شوارع تبوك كما هو الحال في كل مناطق ومحافظات المملكة بعد الليلة السادسة من قرار منع التجول الجزئي الذي تنتهجه المملكة ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

تبوك التي شهدت ليلة أمس طقساً بارداً وكأنها ليلة من ليالي منتصف الشتاء شديدة البرودة، إلا أن رجال الأمن العام بقيادة شرطة منطقة تبوك نفذوا الخطة الأمنية لتنفيذ هذا القرار بكل حزم، فتجدهم في مقارّ عملهم منذ وقت مبكر لدراسة الخطط الأمنية وتنفيذ الإجراءات اليومية لتنظيم العمل وقبل ساعة المنع، وهي السابعة مساء تجدهم في الميادين وعلى التقاطعات، فضلاً عن الدوريات الأمنية المعتادة داخل الأحياء، ويستمر عملهم برصد مخالفي قرار المنع حتى الساعة السادسة صباحاً، ورغم ذلك عملهم الأمني اليومي مستمر، ولا يمكن أن يتوقف على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع.

وقد رصدت "سبق" التزام أهالي تبوك بقرار منع التجول الجزئي، حيث خلت الشوارع من السيارات والمارة تماماً، إلا من أصحاب التصاريح، وممن استثناهم القرار، وامتثالاً لأمر الملك بادر المواطنون بالالتزام بالبقاء في منازلهم سمعاً وطاعةً لولي الأمر، واستشعاراً بمسؤولية الجميع ضد هذه الجائحة الصحية "كورونا".

وفي وقت سابق، أهاب مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة اتباع التعليمات تجاه أمر منع التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد لمدة 21 يوماً ابتداءً من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحاً، وذلك من اليوم الاثنين الماضي.

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