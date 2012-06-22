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"حساب المواطن": خطوتان لمعرفة ملخص الدفعات المالية

الدخول على الحساب والذهاب للقائمة والضغط على الملخص

ذكر برنامج حساب المواطن أن هناك خطوتين لمعرفة ملخص الدفعات المالية في البرنامج.

وقال البرنامج: الخطوة الأولى أن تدخل على حسابك وتذهب إلى قائمة "الدفعات المالية".

وأضاف: الخطوة الثانية هي الضغط على ملخص الدفعات لاستعراض الدفعات المالية.

وكان قد أودع برنامج حساب المواطن في اليوم العاشر من الشهر الميلادي الجاري، 1.9 مليار ريال مخصّص لدعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 مليون مستفيد.

وبيّن أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ نحو 39 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال، منها 773 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن 77 % من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1054 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليونَي رب أسرة مشكّلين ما نسبته 93 %، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 159 ألف مستفيد، مشكّلين 7 % من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن": خطوتان لمعرفة ملخص الدفعات المالية
سبق

ذكر برنامج حساب المواطن أن هناك خطوتين لمعرفة ملخص الدفعات المالية في البرنامج.

وقال البرنامج: الخطوة الأولى أن تدخل على حسابك وتذهب إلى قائمة "الدفعات المالية".

وأضاف: الخطوة الثانية هي الضغط على ملخص الدفعات لاستعراض الدفعات المالية.

وكان قد أودع برنامج حساب المواطن في اليوم العاشر من الشهر الميلادي الجاري، 1.9 مليار ريال مخصّص لدعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 مليون مستفيد.

وبيّن أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ نحو 39 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال، منها 773 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن 77 % من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1054 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليونَي رب أسرة مشكّلين ما نسبته 93 %، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 159 ألف مستفيد، مشكّلين 7 % من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
01:13 PM

"حساب المواطن": خطوتان لمعرفة ملخص الدفعات المالية

الدخول على الحساب والذهاب للقائمة والضغط على الملخص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر برنامج حساب المواطن أن هناك خطوتين لمعرفة ملخص الدفعات المالية في البرنامج.

وقال البرنامج: الخطوة الأولى أن تدخل على حسابك وتذهب إلى قائمة "الدفعات المالية".

وأضاف: الخطوة الثانية هي الضغط على ملخص الدفعات لاستعراض الدفعات المالية.

وكان قد أودع برنامج حساب المواطن في اليوم العاشر من الشهر الميلادي الجاري، 1.9 مليار ريال مخصّص لدعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 مليون مستفيد.

وبيّن أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ نحو 39 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال، منها 773 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن 77 % من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1054 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليونَي رب أسرة مشكّلين ما نسبته 93 %، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 159 ألف مستفيد، مشكّلين 7 % من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

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