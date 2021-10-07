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المعلم "قفاص" من منصة التتويج والاحتفال إلى سرير الفلترة والغسيل

أكد أنه لن يستسلم لهذه الأزمة الصحية في سبيل أداء رسالته

تعرض المعلم "هاني أسعد قفاص" إلى أزمة صحية طارئة استوجبت سرعة تنويمه بمركز أمراض الكلى وضغط الدم بمستشفى النور التخصصي، لإجراء عملية غسيل دموي وفلترة عاجلة، بعد ارتفاع معدل السموم في الدم وقصور حاد في وظائف الكلى.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من صعوده لمنصات التتويج والتكريم والاحتفال بيوم المعلم العالمي 2021، سواء بمقر وزارة التعليم بالرياض في حفلها برعاية وزير التعليم الدكتور حمد محمد آل الشيخ، أمس.

كما كان قد حظي بتكريم من مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بتوجيه من أمينها الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، وكذلك كرمه مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، اليوم، في حفل تعليم"مكة" للمعلمين في يومهم العالمي.

وقال "قفاص": لن أستسلم لهذه الأزمة الصحية في سبيل أداء رسالتي وواجبي التربوي والتعليمي، وستكون حافزًا في مواصلة العطاء والجد والاجتهاد.

وأضاف: "سوف أقف بسلاح الصبر والإيمان لتحقيق أحلامي وطموحاتي التي أراها تتحقق -ولله الحمد- من تقدير المسؤولين والقيادات التعليمية والتربوية في الميدان، وتعاطف وثناء ومؤازرة الأهل والأقارب والزملاء، وإخواني الطلاب الذين تشرفت بتعليمهم طيلة 25 عامًا وهم ثمرة العطاء خلال مسيرتي التعليمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المعلم "قفاص" من منصة التتويج والاحتفال إلى سرير الفلترة والغسيل
سبق

تعرض المعلم "هاني أسعد قفاص" إلى أزمة صحية طارئة استوجبت سرعة تنويمه بمركز أمراض الكلى وضغط الدم بمستشفى النور التخصصي، لإجراء عملية غسيل دموي وفلترة عاجلة، بعد ارتفاع معدل السموم في الدم وقصور حاد في وظائف الكلى.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من صعوده لمنصات التتويج والتكريم والاحتفال بيوم المعلم العالمي 2021، سواء بمقر وزارة التعليم بالرياض في حفلها برعاية وزير التعليم الدكتور حمد محمد آل الشيخ، أمس.

كما كان قد حظي بتكريم من مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بتوجيه من أمينها الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، وكذلك كرمه مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، اليوم، في حفل تعليم"مكة" للمعلمين في يومهم العالمي.

وقال "قفاص": لن أستسلم لهذه الأزمة الصحية في سبيل أداء رسالتي وواجبي التربوي والتعليمي، وستكون حافزًا في مواصلة العطاء والجد والاجتهاد.

وأضاف: "سوف أقف بسلاح الصبر والإيمان لتحقيق أحلامي وطموحاتي التي أراها تتحقق -ولله الحمد- من تقدير المسؤولين والقيادات التعليمية والتربوية في الميدان، وتعاطف وثناء ومؤازرة الأهل والأقارب والزملاء، وإخواني الطلاب الذين تشرفت بتعليمهم طيلة 25 عامًا وهم ثمرة العطاء خلال مسيرتي التعليمية.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
04:38 PM

المعلم "قفاص" من منصة التتويج والاحتفال إلى سرير الفلترة والغسيل

أكد أنه لن يستسلم لهذه الأزمة الصحية في سبيل أداء رسالته

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تعرض المعلم "هاني أسعد قفاص" إلى أزمة صحية طارئة استوجبت سرعة تنويمه بمركز أمراض الكلى وضغط الدم بمستشفى النور التخصصي، لإجراء عملية غسيل دموي وفلترة عاجلة، بعد ارتفاع معدل السموم في الدم وقصور حاد في وظائف الكلى.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من صعوده لمنصات التتويج والتكريم والاحتفال بيوم المعلم العالمي 2021، سواء بمقر وزارة التعليم بالرياض في حفلها برعاية وزير التعليم الدكتور حمد محمد آل الشيخ، أمس.

كما كان قد حظي بتكريم من مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بتوجيه من أمينها الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، وكذلك كرمه مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، اليوم، في حفل تعليم"مكة" للمعلمين في يومهم العالمي.

وقال "قفاص": لن أستسلم لهذه الأزمة الصحية في سبيل أداء رسالتي وواجبي التربوي والتعليمي، وستكون حافزًا في مواصلة العطاء والجد والاجتهاد.

وأضاف: "سوف أقف بسلاح الصبر والإيمان لتحقيق أحلامي وطموحاتي التي أراها تتحقق -ولله الحمد- من تقدير المسؤولين والقيادات التعليمية والتربوية في الميدان، وتعاطف وثناء ومؤازرة الأهل والأقارب والزملاء، وإخواني الطلاب الذين تشرفت بتعليمهم طيلة 25 عامًا وهم ثمرة العطاء خلال مسيرتي التعليمية.

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