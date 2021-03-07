النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر يفتتح تدريباته بالدمام.. والحربي يستدعي 29 لاعبًا

ضمن التجمُّع الاستكشافي الثالث

افتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تدريباته ضمن ثالث تجمعاته الاستكشافية، وذلك في إطار خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

واستدعى المدير الفني للأخضر عبد الوهاب الحربي (29) لاعبًا للتجمّع، الذي يقام على مدار ثلاثة أيام.

الجدير بالذكر أن هذا التجمّع يعد الثالث ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية؛ تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر يفتتح تدريباته بالدمام.. والحربي يستدعي 29 لاعبًا
سبق

افتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تدريباته ضمن ثالث تجمعاته الاستكشافية، وذلك في إطار خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

واستدعى المدير الفني للأخضر عبد الوهاب الحربي (29) لاعبًا للتجمّع، الذي يقام على مدار ثلاثة أيام.

الجدير بالذكر أن هذا التجمّع يعد الثالث ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية؛ تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
07:22 PM

الأخضر يفتتح تدريباته بالدمام.. والحربي يستدعي 29 لاعبًا

ضمن التجمُّع الاستكشافي الثالث

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
294

افتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تدريباته ضمن ثالث تجمعاته الاستكشافية، وذلك في إطار خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

واستدعى المدير الفني للأخضر عبد الوهاب الحربي (29) لاعبًا للتجمّع، الذي يقام على مدار ثلاثة أيام.

الجدير بالذكر أن هذا التجمّع يعد الثالث ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية؛ تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,786
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,007
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,661
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,124

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة