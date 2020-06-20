النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ليبيا وألمانيا والهند".. "عداد كورونا" يواصل تحديث أرقامه

السلطات الصحية بالدول الثلاث أعلنت إصابات جديدة بالفيروس

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 520 إصابة، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم، 10 إصابات جديدة، فيما ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 83 شخصًا بعد تماثل حالتين للشفاء.

وقال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، إنه تسلّم امس الجمعة، 825 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية نتائج تحاليل 815 عينة بينها حالتا شفاء من الفيروس، وإيجابية 10 عينات.

وفي ألمانيا، أعلنت السلطات الصحية أنه تم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 601 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و11 حالة وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 189 ألفاً و135 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8883 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 174 ألفاً و700 حالة.

ومن قارة آسيا، فقد سجلت السلطات الهندية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 14516 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لترتفع الإصابات إلى 395048 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 12948 حالة، وذلك بعد تسجيل 375 حالة وفاة جديدة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"ليبيا وألمانيا والهند".. "عداد كورونا" يواصل تحديث أرقامه
سبق

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 520 إصابة، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم، 10 إصابات جديدة، فيما ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 83 شخصًا بعد تماثل حالتين للشفاء.

وقال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، إنه تسلّم امس الجمعة، 825 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية نتائج تحاليل 815 عينة بينها حالتا شفاء من الفيروس، وإيجابية 10 عينات.

وفي ألمانيا، أعلنت السلطات الصحية أنه تم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 601 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و11 حالة وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 189 ألفاً و135 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8883 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 174 ألفاً و700 حالة.

ومن قارة آسيا، فقد سجلت السلطات الهندية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 14516 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لترتفع الإصابات إلى 395048 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 12948 حالة، وذلك بعد تسجيل 375 حالة وفاة جديدة.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
10:36 AM

"ليبيا وألمانيا والهند".. "عداد كورونا" يواصل تحديث أرقامه

السلطات الصحية بالدول الثلاث أعلنت إصابات جديدة بالفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
75

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 520 إصابة، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم، 10 إصابات جديدة، فيما ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 83 شخصًا بعد تماثل حالتين للشفاء.

وقال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، إنه تسلّم امس الجمعة، 825 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية نتائج تحاليل 815 عينة بينها حالتا شفاء من الفيروس، وإيجابية 10 عينات.

وفي ألمانيا، أعلنت السلطات الصحية أنه تم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 601 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و11 حالة وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 189 ألفاً و135 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8883 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 174 ألفاً و700 حالة.

ومن قارة آسيا، فقد سجلت السلطات الهندية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 14516 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لترتفع الإصابات إلى 395048 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 12948 حالة، وذلك بعد تسجيل 375 حالة وفاة جديدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,251
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,051
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,934
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,373

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة