مجددًا.. وكالة فيتش تخفِّض التصنيف الائتماني لـ12 بنكًا تركيًّا

بعد تزايد خطر تدخُّل الحكومة في قطاع البنوك

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الائتمان بالعملات الأجنبية على المدى الطويل لـ12 بنكًا تركيًّا مملوكًا لعناصر أجنبية، والمؤسسات التابعة لها، وبنكَيْن حكوميَّيْن، بينما أبقت على المشهد الائتماني عند مستوى "سلبي".

وجاء هذا القرار عقب تخفيض فيتش تصنيف تركيا الائتماني في الثاني عشر من يوليو/ تموز الجاري.

وذكر موقع بلومبيرج أن فيتش صرحت في بيانها بأن سبب خفضها التصنيف الائتماني للبنوك التركية المملوكة لعناصر أجنبية من مستوى BB- إلى B+ يرجع إلى تزايد خطر تدخُّل الحكومة في قطاع البنوك في حال تدهور التمويل الخارجي لتركيا بشكل كبير.

ويعكس التصنيف الائتماني للبنوك نظرة فيتش تجاه المخاطر المتزايدة فيما يخص قدرة المسؤولين الأتراك على توفير الدعم الكافي للنقد الأجنبي في موعده بالأخذ في عين الاعتبار احتمالية مواجهة البلاد صعوبة في التمويل الخارجي.

وتضمنت قائمة البنوك التركية التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني كلاً من بنك الضمان (جارانتي)، وبنك يابي كريدي، وبنك الاقتصاد، وبنك قطر الوطني الأهلي، وبنك كويت ترك، وبنك دنيز، وبنك التنمية، وبنك بوزيتيف للائتمان والتنمية، وبنك بورجان، وبنك ألترناتيف، وبنك ICBC، وبنك التصدير، وبنك تركيا فينانس.