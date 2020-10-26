فيديو.. هل دفعت رئيسة وزراء نيوزيلندا مترجمة الإشارة خارج الصورة؟

كيف دافعت عنها "سي إن إن"؟ وما علاقة "ترامب" بالواقعة؟

دفعت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، حرفياً مترجمة لغة الإشارة من الصورة أثناء مؤتمر صحفي، وسط ذهول المترجمة وردود فعل مختلفة من رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب تقرير لمراسلة "سي إن إن" جيني موس، حدثت الواقعة أثناء مؤتمر صحفي عقدته "أرديرن" عن آخر مستجدات كورونا، بينما كانت تصاحبها مترجمة لغة الإشارة.

ويكشف فيديو الواقعة، كيف تنحّت "أرديرن" عن المنصة للسماح لمسؤول آخر بالإجابة عن سؤال، فقامت "أرديرن" بإخراج المترجمة عن الشاشة جسدياً، لكن المترجمة وجدت طريقاً للعودة إلى داخل الصورة مجدداً.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، هاجم المنتقدون رئيسة وزراء نيوزيلندا على مواقع التواصل، لإبعادها مترجمة الإشارة عن الشاشة، ووصف بعضهم ما فعلته "أرديرن" بـ"التنمر" و"عدم الاحترام".

وفي المقابل، دافعها آخرون عن تصرّف رئيسة الوزراء، مشيرين إلى ابتسامة الأسف عندما أدركت أنها أخرجت المترجمة عن الشاشة، وعلّق أحدهم قائلاً: "بكل وضوح، لم تكن تعني دفع المترجمة"، وعلّق آخر: "لم يكن لديها دافع واحد للقيام بذلك".

وفي دفاعها عن "أرديرن"، قالت شبكة "سي إن إن"، إذا كنت تريد أن ترى دفعة حقيقية، فهذه دفعة قام بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على رئيس وزراء الجبل الأسود دوتشكو ماركوفيتش بخشونة، ليحل مكانه في الصف الأول، وذلك أثناء قمة الناتو في بروكسل.

وأضافت "سي إن إن"، ليست "أرديرن" من يدفع الآخرين، فأثناء المؤتمر الصحفي نفسه، هزّ زلزال الغرفة، لكنه لم يهزّ رئيسة الوزراء.

بل واصلت الحوار قائلةً: آسفة لم أنتبه، هل تمانع تكرار السؤال؟

رئيسة وزراء نيوزيلندا لم تكن تدفع المترجمة، بل كانت تبتعد جانباً، واضطرت أن تبعد المترجمة معها.