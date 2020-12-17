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الإسباني " غارسيا " يسعى لإعادة توازن الشباب

وصل اليوم للرياض لقيادة الجهاز الفني

وصل إلى الرياض مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب الجديد الإسباني "لويس غارسيا"، والتي أعلنت إدارة نادي الشباب عن تعاقدها معه حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان الشباب قد أنهى علاقته بالمدرب الأرجنتيني " خورخي ألميرون "، بعد سلسلة من النتائج المتواضعة مع الفريق، حيث يقبع الفريق في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الإسباني " غارسيا " يسعى لإعادة توازن الشباب
سبق

وصل إلى الرياض مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب الجديد الإسباني "لويس غارسيا"، والتي أعلنت إدارة نادي الشباب عن تعاقدها معه حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان الشباب قد أنهى علاقته بالمدرب الأرجنتيني " خورخي ألميرون "، بعد سلسلة من النتائج المتواضعة مع الفريق، حيث يقبع الفريق في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
10:39 PM

الإسباني " غارسيا " يسعى لإعادة توازن الشباب

وصل اليوم للرياض لقيادة الجهاز الفني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل إلى الرياض مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب الجديد الإسباني "لويس غارسيا"، والتي أعلنت إدارة نادي الشباب عن تعاقدها معه حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان الشباب قد أنهى علاقته بالمدرب الأرجنتيني " خورخي ألميرون "، بعد سلسلة من النتائج المتواضعة مع الفريق، حيث يقبع الفريق في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

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