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حج 1440.. "الهلال الأحمر" يستعد بـ5 طائرات

لتقديم خدمة الإسعاف الجوي لضيوف الرحمن

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن استمرارها في تقديم خدمة الإسعاف الجوي في موسم الحج لهذا العام، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة ممثلة في طيران الأمن، ووزارة الدفاع ممثلة في الإخلاء الطبي.

وخصصت الهيئة بالتعاون مع الشركاء خمس طائرات من أحدث الطائرات في العالم ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية الطارئة لتغطية نطاقات المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

تأتي هذه الجهود انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على تقديم الرعاية الطبية الفائقة للحالات الحرجة والاستجابة السريعة لهذه الحالات لتكون مكملة للخِدْمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن بسواعد أبناء هذا الوطن من أطباء ومسعفين وطيارين وعمليات جوية وأرضية.

ووقفت الهيئة على تجهيزات مهابط الطيران بمستشفيات منطقة مكة المكرمة ومدى جاهزيتها لاستقبال الحالات المنقولة عن طريق الإسعاف الجوي الذي تسعى الهيئة من خلالها لتحقيق زمن استجابة قياسي، كما أنه يمكن الاستفادة من خِدْمات الإسعاف الجوي من خلال رقم الطوارئ الخاص بهيئة الهلال الأحمر السعودي 997 الذي سيقوم بترحيل البلاغ إلى الإسعاف سواء الجوي أو الأرضي بناءً على المعطيات التي يتلقاها مستقبل المكالمة بغرفة العمليات المركزية.

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حج 1440.. "الهلال الأحمر" يستعد بـ5 طائرات
سبق

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن استمرارها في تقديم خدمة الإسعاف الجوي في موسم الحج لهذا العام، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة ممثلة في طيران الأمن، ووزارة الدفاع ممثلة في الإخلاء الطبي.

وخصصت الهيئة بالتعاون مع الشركاء خمس طائرات من أحدث الطائرات في العالم ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية الطارئة لتغطية نطاقات المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

تأتي هذه الجهود انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على تقديم الرعاية الطبية الفائقة للحالات الحرجة والاستجابة السريعة لهذه الحالات لتكون مكملة للخِدْمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن بسواعد أبناء هذا الوطن من أطباء ومسعفين وطيارين وعمليات جوية وأرضية.

ووقفت الهيئة على تجهيزات مهابط الطيران بمستشفيات منطقة مكة المكرمة ومدى جاهزيتها لاستقبال الحالات المنقولة عن طريق الإسعاف الجوي الذي تسعى الهيئة من خلالها لتحقيق زمن استجابة قياسي، كما أنه يمكن الاستفادة من خِدْمات الإسعاف الجوي من خلال رقم الطوارئ الخاص بهيئة الهلال الأحمر السعودي 997 الذي سيقوم بترحيل البلاغ إلى الإسعاف سواء الجوي أو الأرضي بناءً على المعطيات التي يتلقاها مستقبل المكالمة بغرفة العمليات المركزية.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
03:12 PM

حج 1440.. "الهلال الأحمر" يستعد بـ5 طائرات

لتقديم خدمة الإسعاف الجوي لضيوف الرحمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن استمرارها في تقديم خدمة الإسعاف الجوي في موسم الحج لهذا العام، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة ممثلة في طيران الأمن، ووزارة الدفاع ممثلة في الإخلاء الطبي.

وخصصت الهيئة بالتعاون مع الشركاء خمس طائرات من أحدث الطائرات في العالم ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية الطارئة لتغطية نطاقات المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

تأتي هذه الجهود انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على تقديم الرعاية الطبية الفائقة للحالات الحرجة والاستجابة السريعة لهذه الحالات لتكون مكملة للخِدْمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن بسواعد أبناء هذا الوطن من أطباء ومسعفين وطيارين وعمليات جوية وأرضية.

ووقفت الهيئة على تجهيزات مهابط الطيران بمستشفيات منطقة مكة المكرمة ومدى جاهزيتها لاستقبال الحالات المنقولة عن طريق الإسعاف الجوي الذي تسعى الهيئة من خلالها لتحقيق زمن استجابة قياسي، كما أنه يمكن الاستفادة من خِدْمات الإسعاف الجوي من خلال رقم الطوارئ الخاص بهيئة الهلال الأحمر السعودي 997 الذي سيقوم بترحيل البلاغ إلى الإسعاف سواء الجوي أو الأرضي بناءً على المعطيات التي يتلقاها مستقبل المكالمة بغرفة العمليات المركزية.

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