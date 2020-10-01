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الباحة.. أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية و"المدني" يحذّر

مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية بعدة محافظات وتستمر للسابعة مساء

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، بعد تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على المنطقة اليوم، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وطالبت مديرية الدفاع المدني بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998؛ للإبلاغ عن أي حالات طارئة، لا سمح الله.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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الباحة.. أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية و"المدني" يحذّر
سبق

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، بعد تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على المنطقة اليوم، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وطالبت مديرية الدفاع المدني بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998؛ للإبلاغ عن أي حالات طارئة، لا سمح الله.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
09:38 AM

الباحة.. أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية و"المدني" يحذّر

مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية بعدة محافظات وتستمر للسابعة مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، بعد تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على المنطقة اليوم، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وطالبت مديرية الدفاع المدني بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998؛ للإبلاغ عن أي حالات طارئة، لا سمح الله.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).

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