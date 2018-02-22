هطولات مطرية على المنطقة الشرقية.. متوسطة إلى خفيفة

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى خفيفة على حاضرة الدمام وضواحيها.
كما شملت الأمطار محافظات: (الخبر، القطيف، رأس تنوره، الجبيل، الخفجي، حفر الباطن، النعيرية، ومحافظة بقيق).
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى خفيفة على حاضرة الدمام وضواحيها.
كما شملت الأمطار محافظات: (الخبر، القطيف، رأس تنوره، الجبيل، الخفجي، حفر الباطن، النعيرية، ومحافظة بقيق).
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى خفيفة على حاضرة الدمام وضواحيها.
كما شملت الأمطار محافظات: (الخبر، القطيف، رأس تنوره، الجبيل، الخفجي، حفر الباطن، النعيرية، ومحافظة بقيق).
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى خفيفة على حاضرة الدمام وضواحيها.
كما شملت الأمطار محافظات: (الخبر، القطيف، رأس تنوره، الجبيل، الخفجي، حفر الباطن، النعيرية، ومحافظة بقيق).
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.