النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هدف": استمرار تسجيل المنشآت في برنامج "صيفي" حتى غرة ذي القعدة

يهدف للتدريب وإكساب الطلاب خبرة عملية لتلبية احتياجات سوق العمل

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، استمرار تسجيل المنشآت الراغبة في الانضمام لبرنامج التدريب الصيفي "صيفي" حتى الأول من ذي القعدة المقبل؛ وذلك عبر رابط البرنامج الإلكتروني https://saifi.hrdf.org.sa، ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في 4 ذي القعدة المقبل.

وارتفع عدد الفرص التدريبية المعروضة أمام الطلاب المنضمين لبرنامج "صيفي"، إلى 20725 فرصة تدريبية، تقدّمها 1190 منشأة مشاركة في البرنامج حتى الآن.

ويقدم "صيفي" فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية؛ على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة؛ وذلك بهدف إكسابهم مهارات وخبرات عملية خلال فترة الصيف، وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

ويأتي تنفيذ برنامج "صيفي"، بناءً على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 1/ 3/ 1418هـ وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 8/ 3/ 1429هـ المنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملًا فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات؛ بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتمحور دور الصندوق في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي؛ من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، والقيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هدف": استمرار تسجيل المنشآت في برنامج "صيفي" حتى غرة ذي القعدة
سبق

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، استمرار تسجيل المنشآت الراغبة في الانضمام لبرنامج التدريب الصيفي "صيفي" حتى الأول من ذي القعدة المقبل؛ وذلك عبر رابط البرنامج الإلكتروني https://saifi.hrdf.org.sa، ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في 4 ذي القعدة المقبل.

وارتفع عدد الفرص التدريبية المعروضة أمام الطلاب المنضمين لبرنامج "صيفي"، إلى 20725 فرصة تدريبية، تقدّمها 1190 منشأة مشاركة في البرنامج حتى الآن.

ويقدم "صيفي" فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية؛ على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة؛ وذلك بهدف إكسابهم مهارات وخبرات عملية خلال فترة الصيف، وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

ويأتي تنفيذ برنامج "صيفي"، بناءً على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 1/ 3/ 1418هـ وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 8/ 3/ 1429هـ المنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملًا فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات؛ بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتمحور دور الصندوق في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي؛ من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، والقيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
09:52 AM

"هدف": استمرار تسجيل المنشآت في برنامج "صيفي" حتى غرة ذي القعدة

يهدف للتدريب وإكساب الطلاب خبرة عملية لتلبية احتياجات سوق العمل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
630

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، استمرار تسجيل المنشآت الراغبة في الانضمام لبرنامج التدريب الصيفي "صيفي" حتى الأول من ذي القعدة المقبل؛ وذلك عبر رابط البرنامج الإلكتروني https://saifi.hrdf.org.sa، ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في 4 ذي القعدة المقبل.

وارتفع عدد الفرص التدريبية المعروضة أمام الطلاب المنضمين لبرنامج "صيفي"، إلى 20725 فرصة تدريبية، تقدّمها 1190 منشأة مشاركة في البرنامج حتى الآن.

ويقدم "صيفي" فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية؛ على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة؛ وذلك بهدف إكسابهم مهارات وخبرات عملية خلال فترة الصيف، وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

ويأتي تنفيذ برنامج "صيفي"، بناءً على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 1/ 3/ 1418هـ وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 8/ 3/ 1429هـ المنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملًا فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات؛ بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتمحور دور الصندوق في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي؛ من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، والقيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,095
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,946
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,596
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,852

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة