مصادر "سبق": خطاب رسمي للمنشآت بضرورة موافقة "الإمارة" لمنع "فوضى المشاهير"

​بعد تجمعات وفوضى وتدخل رجال الأمن بسبب افتتاح "ممثلة سعودية" لمحل تجاري

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو لتجمعات شبابية عند قيام إحدى الممثلات السعوديات بافتتاح أحد المحلات؛ ما تطلب تدخل الجهات الأمنية لفك الازدحام، وكذلك تسببه في إعاقة الحركة المرورية.

وطالب النشطاء بسرعة تدخل الجهات الرسمية والمعنية لوقف ومنع مثل تلك التجاوزات، سواء من قبل المشاهير أو من قبل المحلات التجارية التي تقوم باستدعاء بعض المشاهير لغرض الدعاية والإعلان، دون النظر إلى سلبيات تلك الإعلانات.

من جانب آخر، علمت "سبق" من مصادرها أن وزارة التجارة والاستثمار وجهت خطاباً لجميع المراكز والمنشآت التجارية عبر مجلس الغرف التجارية بعد ورود ملاحظات حول تجمعات ومخالفات وفوضى بسبب دعوة المشاهير تؤدي لعدم قدرة بعض المنشآت التجارية السيطرة عليها، ومنعاً لحدوث أي تجاوزات و‏للمحافظة على الأنظمة.

وذكرت المصادر أن المراكز والمحلات التجارية يجب عليها أخذ موافقة الجهات المختصة (إمارة المنطقة) قبل دعوة المشاهير؛ منعاً لحدوث أي تجاوزات.

​