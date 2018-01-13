سفيرة خادم الحرمين بأمريكا توجِّه بإنجاز الطلبات العالقة كافة بنظام "سفير 2"

السفارة تتابع التوجيه بالتنسيق مع الملحقية الثقافية بواشنطن

وجَّهت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، بإنجاز الطلبات العالقة كافة بنظام "سفير 2".

وقالت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إنها تتابع بتوجيه من السفيرة ‎الأميرة ريما بنت بندر، بالتنسيق مع الملحقية الثقافية بواشنطن، إنجاز الطلبات العالقة كافة بالنظام، مؤكدة حرص الجهات كافة على سرعة خدمة أبنائنا الطلاب في الولايات المتحدة، وهو ما تبذله الملحقية الثقافية بأمريكا على مدار الساعة لإنجاز الطلبات كافة.