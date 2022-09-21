أعلنت جمعية الكشافة العربية السعودية عن تنفيذها مسابقةً في 7 مجالات، ضمن روزنامة برامجها في النسخة العاشرة من المشروع الكشفي الوطني "أنا الوطن"، التي تُنفذها بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، وتُشارك فيه قطاعات الجمعية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة. وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن المسابقة تتضمن أفضل فيديو يتناول جهود الكشافة في خدمة ضيوف الرحمن، وألا يكون الفيديو قد نُشر سابقاً، وألا تتجاوز مدته 5 دقائق، ومسابقة في أفضل فكرة لمشروع على ألا تزيد صفحاته على 5 صفحات بمقاس A4، وأن يحتوي المشروع على صور أو نموذج للتوضيح، وأن يتضمن فكرة علمية جديدة أو فكرة مطورة، أو يعالج مشكلة من مشاكل البيئة، وأن يكون قابلاً للتطبيق في الواقع. وتضمنت المجالات مسابقة لأفضل تغريدة، على أن تتضمن أهمية الأسرة وأنها الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الأمم، وألا تتجاوز كلماتها (20) كلمة، وتكون باللغة العربية الفصحى، وأن تكون من كتابة المشارك، وغير منقولة وفيها التزام بالآداب العامة، وسيتم تقييمها بناءً على جمال الأسلوب، وحسن الصياغة، وعدد مرات الريتويت لها، ومسابقة في أفضل سناب، على أن يتضمن أفضل الطرق لتطوير قدراتنا في مجال الاقتصاد، ويكون من إنتاج المشارك نفسه ويمتلك حقوقه، ويرفق ما يثبت ذلك، وفق الضوابط الشرعية، وألا تتجاوز مدته 200 ثانية، واستخدام جميع التقنيات لصناعة الفيديو، مع مراعاة الإبداع في الفكرة والتنفيذ، والجودة في التعبير، وحسن اختيار الكلمات المعبرة، وإضافة حساب جمعية الكشافة على سناب شات @scouts-ksa ، ومسابقة في أفضل صورة فوتوغرافية، على أن تتضمن مجموعة من الخدمات التي تقدم في تخزين الموارد ونقلها بطريقة احترافية، مع حداثة الصورة ووضوح فكرتها، وغير معدلة برامج التصميم، ومسابقة أفضل لوحة فنية، على أن تتضمن اللوحة كيفية الاستفادة من الطاقة المستمدّة من الموارد الطبيعية لازدهار اقتصادنا، ومسابقة في أفضل تصميم إنفوجرافيك، على أن يتضمن نظام التقدم الكشفي الإلكتروني يربطه بالأسرة والجهات الأخرى التي يقدم لها الكشاف إسهاماته.

"كشافة المملكة" يتنافسون في 7 مجالات بمناسبة اليوم الوطني الــ89 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-21 أعلنت جمعية الكشافة العربية السعودية عن تنفيذها مسابقةً في 7 مجالات، ضمن روزنامة برامجها في النسخة العاشرة من المشروع الكشفي الوطني "أنا الوطن"، التي تُنفذها بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، وتُشارك فيه قطاعات الجمعية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.



وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن المسابقة تتضمن أفضل فيديو يتناول جهود الكشافة في خدمة ضيوف الرحمن، وألا يكون الفيديو قد نُشر سابقاً، وألا تتجاوز مدته 5 دقائق، ومسابقة في أفضل فكرة لمشروع على ألا تزيد صفحاته على 5 صفحات بمقاس A4، وأن يحتوي المشروع على صور أو نموذج للتوضيح، وأن يتضمن فكرة علمية جديدة أو فكرة مطورة، أو يعالج مشكلة من مشاكل البيئة، وأن يكون قابلاً للتطبيق في الواقع.



وتضمنت المجالات مسابقة لأفضل تغريدة، على أن تتضمن أهمية الأسرة وأنها الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الأمم، وألا تتجاوز كلماتها (20) كلمة، وتكون باللغة العربية الفصحى، وأن تكون من كتابة المشارك، وغير منقولة وفيها التزام بالآداب العامة، وسيتم تقييمها بناءً على جمال الأسلوب، وحسن الصياغة، وعدد مرات الريتويت لها، ومسابقة في أفضل سناب، على أن يتضمن أفضل الطرق لتطوير قدراتنا في مجال الاقتصاد، ويكون من إنتاج المشارك نفسه ويمتلك حقوقه، ويرفق ما يثبت ذلك، وفق الضوابط الشرعية، وألا تتجاوز مدته 200 ثانية، واستخدام جميع التقنيات لصناعة الفيديو، مع مراعاة الإبداع في الفكرة والتنفيذ، والجودة في التعبير، وحسن اختيار الكلمات المعبرة، وإضافة حساب جمعية الكشافة على سناب شات @scouts-ksa ، ومسابقة في أفضل صورة فوتوغرافية، على أن تتضمن مجموعة من الخدمات التي تقدم في تخزين الموارد ونقلها بطريقة احترافية، مع حداثة الصورة ووضوح فكرتها، وغير معدلة برامج التصميم، ومسابقة أفضل لوحة فنية، على أن تتضمن اللوحة كيفية الاستفادة من الطاقة المستمدّة من الموارد الطبيعية لازدهار اقتصادنا، ومسابقة في أفضل تصميم إنفوجرافيك، على أن يتضمن نظام التقدم الكشفي الإلكتروني يربطه بالأسرة والجهات الأخرى التي يقدم لها الكشاف إسهاماته.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441 01:59 PM

"كشافة المملكة" يتنافسون في 7 مجالات بمناسبة اليوم الوطني الــ89 ضمن روزنامة برامجها في النسخة العاشرة من مشروع "أنا الوطن"





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أعلنت جمعية الكشافة العربية السعودية عن تنفيذها مسابقةً في 7 مجالات، ضمن روزنامة برامجها في النسخة العاشرة من المشروع الكشفي الوطني "أنا الوطن"، التي تُنفذها بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، وتُشارك فيه قطاعات الجمعية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.



وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن المسابقة تتضمن أفضل فيديو يتناول جهود الكشافة في خدمة ضيوف الرحمن، وألا يكون الفيديو قد نُشر سابقاً، وألا تتجاوز مدته 5 دقائق، ومسابقة في أفضل فكرة لمشروع على ألا تزيد صفحاته على 5 صفحات بمقاس A4، وأن يحتوي المشروع على صور أو نموذج للتوضيح، وأن يتضمن فكرة علمية جديدة أو فكرة مطورة، أو يعالج مشكلة من مشاكل البيئة، وأن يكون قابلاً للتطبيق في الواقع.



وتضمنت المجالات مسابقة لأفضل تغريدة، على أن تتضمن أهمية الأسرة وأنها الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الأمم، وألا تتجاوز كلماتها (20) كلمة، وتكون باللغة العربية الفصحى، وأن تكون من كتابة المشارك، وغير منقولة وفيها التزام بالآداب العامة، وسيتم تقييمها بناءً على جمال الأسلوب، وحسن الصياغة، وعدد مرات الريتويت لها، ومسابقة في أفضل سناب، على أن يتضمن أفضل الطرق لتطوير قدراتنا في مجال الاقتصاد، ويكون من إنتاج المشارك نفسه ويمتلك حقوقه، ويرفق ما يثبت ذلك، وفق الضوابط الشرعية، وألا تتجاوز مدته 200 ثانية، واستخدام جميع التقنيات لصناعة الفيديو، مع مراعاة الإبداع في الفكرة والتنفيذ، والجودة في التعبير، وحسن اختيار الكلمات المعبرة، وإضافة حساب جمعية الكشافة على سناب شات @scouts-ksa ، ومسابقة في أفضل صورة فوتوغرافية، على أن تتضمن مجموعة من الخدمات التي تقدم في تخزين الموارد ونقلها بطريقة احترافية، مع حداثة الصورة ووضوح فكرتها، وغير معدلة برامج التصميم، ومسابقة أفضل لوحة فنية، على أن تتضمن اللوحة كيفية الاستفادة من الطاقة المستمدّة من الموارد الطبيعية لازدهار اقتصادنا، ومسابقة في أفضل تصميم إنفوجرافيك، على أن يتضمن نظام التقدم الكشفي الإلكتروني يربطه بالأسرة والجهات الأخرى التي يقدم لها الكشاف إسهاماته.